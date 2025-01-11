Съезд Социал-демократической партии Германии (СДПГ) поддержал выдвижение Олафа Шольца кандидатом в канцлеры на досрочных парламентских выборах 23 февраля. Съезд проходит в субботу, 11 января, в штаб-квартире СДПГ в Берлине. Его трансляция ведется на YouTube-канале партии.

Шольца поддержало подавляющее большинство из 600 делегатов съезда.

Делегаты съезда практически единогласно приняли предвыборную программу партии под названием "Больше для тебя. Лучше для Германии". Упор в ней сделан на увеличение инвестиций и социальную справедливость. В 60-страничном документе также звучит обвинение в адрес консерваторов из ХДС/ХСС в желании "свести на нет достигнутый прогресс".

После последних выборов в бундестаг в сентябре 2021 года СДПГ возглавила правящую "светофорную" коалицию вместе с "Зелеными" и СвДП. Канцлером стал социал-демократ Олаф Шольц. В ноябре 2024 года эта коалиция распалась, в Германии объявили досрочные парламентские выборы.

Сейчас в социологических опросах СДПГ занимает третье место после блока ХДС/ХСС и "Альтернативы для Германии". Социал-демократов поддерживают около 15% опрошенных. Однако руководство партии уверено, что еще сможет догнать соперников. Лидер фракции СДПГ в бундестаге Рольф Мютцених ранее заявлял, что рассчитывает на более чем 20% голосов.

Съезд СДПГ о войне в Украине

На съезд СДПГ пришел посол Украины в Германии Алексей Макеев. Открывшая собрание премьер-министр федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания Мануэла Швезиг приветствовала его со сцены и заявила, что его присутствие - "знак нашей солидарности с Украиной".

"Немецкая социал-демократия продолжает крепко стоять на стороне Украины", - сказала она. Политик вспомнила про визит в Киев и Черниговскую область в 2024 году. "Я увидела страдания, которые принесла путинская война", - сказала она.

Председатель СДПГ Ларс Клингбайль (Lars Klingbeil), выступая с речью в поддержку Шольца, заявил, что тот, "будучи канцлером, во время захватнической войны России в Украине, с помощью сдерживания цен на газ и электроэнергию позаботился о том, чтобы занятость была гарантирована, а компаниям помогли на фоне энергокризиса".

О чем говорил Шольц?

Сам Шольц сказал, что "путинская Россия навалилась на Украину жестокой захватнической войной", а некоторые партии Германии сейчас "одна за другой рассказывают лживые сказки из Кремля". Политик вновь выступил против поставок Украине дальнобойных немецких ракет, напомнив, что Россия - ядерная держава.

Олаф Шольц на съезде СДПГ в Берлине 11 января 2025 годаОлаф Шольц на съезде СДПГ в Берлине 11 января 2025 года

Олаф Шольц на съезде СДПГ в Берлине 11 января 2025 годаФото: Liesa Johannssen/REUTERS

Он пообещал поднять минимальную оплату труда в Германии до 15 евро в час, противостоять ксенофобии в отношении мигрантов, улучшить социальную защиту семей с детьми.

О политических соперниках Шольц сказал, что "сейчас не время для ХДС/ХСС в Германии", а обещанные этим консервативным блоком меры принесут "еще больше выгод миллионерам и миллиардерам". "Кто за это заплатит? Простые люди в нашей стране", - утверждает политик.

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