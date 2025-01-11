Гренландия не хочет быть ни американской, ни датской территорией и стремится к независимости. Об этом заявил премьер-министр острова (автономии в составе Королевства Дания) Муте Эгеде на совместной пресс-конференции с датским премьер-министром Метте Фредериксен в Копенгагене в пятницу, 10 января.

"Мы не хотим быть датчанами, мы не хотим быть американцами, мы хотим быть гренландцами", - подчеркнул он, комментируя заявления новоизбранного президента США Дональда Трампа о его желании "приобрести" самый большой в мире остров. При этом Эгеде также заявил, что Гренландия открыта для сотрудничества с США, но его судьбу будут решать местные жители, пишет в своем материале газета Financial Times (FT).

В свою очередь, Метте Фредериксен в ходе пресс-конференции назвала стремление Гренландии к независимости "легитимным и понятным", однако оценила интерес США к автономной территории как "позитивный". При этом премьер-министр подчеркнула, что хотела бы сохранить целостность Королевства Дании, включающего помимо Гренландии еще одну автономную территорию - Фарерские острова. "Я лично считаю, что если мы будем вместе, мы будем сильнее в глобальной игре", - подчеркнула Фредериксен. Гренландия не продается, но Дания готова к сотрудничеству с США в разработке ресурсов, добавила она, признав недостаточные инвестиции в оборону острова. Ранее попытки Китая инвестировать в инфраструктуру Гренландии были заблокированы США и Данией.

Эгеде потребовал независимости от Дании

Премьер-министр Гренландии выступил за независимость острова в новогоднем обращении, опубликованном 2 января на сайте гренландского правительства. "Настало время сделать следующий шаг для нашей страны. Как и другие страны мира, мы должны работать над устранением препятствий к сотрудничеству, которые можем назвать оковами колониальной эпохи, и двигаться дальше. История и нынешние условия показали, что наше сотрудничество с Королевством Дания не привело к созданию полного равенства, и если нам и дальше придется исходить из датской конституции, равноправное сотрудничество не может быть создано", - говорится в обращении, опубликованном на датском и гренландском языках.

По его словам, в течение последних нескольких лет парламент и правительство Гренландии "работали вместе, чтобы предпринять шаги по разработке нашей конституции, которая является нашей основой для отделения от Дании". Эгеде также анонсировал подготовку проекта конституции острова. "Уже началась работа по созданию основ Гренландии как независимого государства в рамках возможностей и положений, предусмотренных Законом о самоуправлении", - добавил он.

Премьеры Дании и Гренландии хотят поговорить с Трампом лично

Метте Фредериксен накануне заявила, что запросила разговор с Дональдом Трампом после его инаугурации на фоне его все более частых заявлений о взятии под контроль Гренландии. "Мы предложили провести разговор с Трампом, и я ожидаю, что он состоится", - сказала Фредериксен журналистам. Правда, по словам Фредериксен, Трамп пока не отреагировал на ее предложение. Муте Эгеде также сообщил на пресс-конференции в Копенгагене о своей готовности к разговору с избранным президентом США.

Дональд Трамп-младший, старший сын избранного президента США, на этой неделе прилетел в Гренландию, где встретился с местными жителями. В своих постах в соцсетях Трамп-младший утверждал при этом, что "Гренландия любит Америку и Трампа". Однако высокопоставленный гренландский политик сообщил изданию Politico, что визит сына избранного президента США был "инсценированным", и призвал США не "вторгаться" на остров и не повторять их отношение к коренным народам Аляски.

Гренландия: огромная территория, мало жителей

Гренландия - самый большой в мире остров площадью 2,1 млн кв. км (почти шесть территорий Германии). Но его население - лишь около 56 тысяч человек. Он стал датской колонией в XVIII веке. После референдума 1979 года Гренландия стала самоуправляемой автономией в составе Дании. В 2009 году после еще одного референдума Копенгаген принял Закон о самоуправлении Гренландии, расширив ее автономию. На этот закон и ссылается Эгеде.

Как напомнило Politico, в соответствии с законом 2009 года остров может объявить независимость только после успешного референдума, и Муте Эгеде, "по-видимому, намекнул" на его проведение одновременно с парламентскими выборами на острове в апреле. При этом, отмечает издание, несмотря на богатые ресурсы, Гренландия ежегодно получает от Копенгагена значительные финансовые субсидии примерно на полмиллиарда евро. Правительство Дании в декабре объявило, что увеличит расходы на оборону Гренландии по меньшей мере на 1,5 млрд долларов (1,4 млрд евро).

Дональд Трамп хочет купить Гренландию

22 декабря Дональд Трамп написал в принадлежащей ему соцсети Truth Social, что США "считают, что владение и контроль над Гренландией являются абсолютной необходимостью" с точки зрения "обеспечения национальной безопасности и свободы во всем мире". Во время первого президентского срока Дональд Трамп уже предлагал Дании купить остров. Тогда Копенгаген резко отверг его предложение. Премьер-министр страны Метте Фредериксен назвала его "абсурдным", из-за чего президент США даже отменил поездку в Данию.

Впервые идею покупки Вашингтоном Гренландии в 1867 году предложил госсекретарь США Уильям Генри Сьюард, служивший в администрации президента Эндрю Джонсона. В том же году ему удалось купить у России Аляску.

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