Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своих соцсетях фотографии с военными из Северной Кореи, захваченными в плен в Курской области России, частично оккупированной ВСУ.

"Речь идет о двух военных Северной Кореи, один из которых 9 января 2025 года был захвачен бойцами тактической группы № 84 ССО, а другой — воинами-десантниками Вооруженных сил Украины", — пишет Зеленский.

Ранее Киев, Пентагон, а также разведка Южной Кореи заявляли о многочисленных потерях среди военных КНДР, но убедительных визуальных доказательств до сих пор не было.

В сообщении президента Украины говорится, что пленные корейцы были доставлены в Киев, они не разговаривают на русском или английском языках, поэтому общение с ними происходит через переводчиков корейского "во взаимодействии с разведкой Южной Кореи".

Сообщается, что один из пленных имел при себе военный билет российского образца, выданный на имя другого человека с регистрацией в Республике Тува, а другой был без документов.

Разведка Южной Кореи подтвердила, что украинские военные взяли в плен двух солдат из КНДР

В заявлении южнокорейской разведки говорится, что ведомство "подтверждает, что украинские военные взяли в плен двух северокорейских солдат 9 января на Курском поле боя в России".

Разведка также сообщила, что один из захваченных солдат рассказал на допросе, что прошел военную подготовку в российских войсках после прибытия туда в ноябре: "Изначально он считал, что его отправили на обучение, а по прибытии в Россию понял, что его направили на службу". Солдат сказал, что северокорейские войска понесли "значительные потери в бою".

По данным разведки Сеула, один из бойцов "пробыл без еды и воды 4-5 дней, прежде чем был взят в плен".

О том, что украинские военные захватили в Курской области, частично оккупированной ВСУ, в плен двух северокорейских солдат, сообщил накануне Владимир Зеленский. Он также опубликовал их фото.

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