Швейцария готова стать местом для встречи Трампа и Путина

"После саммита в Бюргенштоке Украина, Россия и США регулярно получают информацию о нашей готовности поддержать любые дипломатические усилия, позволяющие установить мир", — подтвердил изданию официальный представитель МИД страны Николя Бидо.

Ранее Дональд Трамп, вступающий в должность президента США 20 января, заявил, что готовит встречу с Путиным, чтобы "положить конец этой войне". В свою очередь, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в пятницу сообщил журналистам, что конкретных планов по встрече президентов пока нет, хотя Москва приветствует желание Дональда Трампа вести диалог.