Катализатор роста цен или двигатель экономики? Десять лет евро в Литве

1 января 2015 года Литва вступила в еврозону. На место старой национальной валюты, литовского лита, пришла единая европейская. Как оценивают смену валюты экономисты и политики? Подробнее об этом — в материале "Настоящее Время. Балтия".

"Евро будет нашим гарантом в области экономики и безопасности, он позволит быстрее развивать жизнеспособную экономику, создавать новые рабочие места и пополнять доходы людей. Я твердо верю, что Литва укрепит евросемью", – говорил тогдашний глава правительства Литвы Альгирдас Буткявичюс.

Вместе со своими балтийскими коллегами, включая занимавшего на тот момент пост главы МИД Латвии Эдгаром Ринкевичем, премьер Литвы и члены правительства сняли в новогоднюю ночь первые купюры евро в одном из вильнюсских банкоматов. Литовская Республика стала девятнадцатой страной ЕС, перешедшей на евро. Сегодня в этот валютный союз входят уже больше двадцати государств.

"Конечно, лично мне в сердце, и очевидно для многих из вас, горько, что лит, который преданно служил нам больше двух десятилетий, уже становится историей, но мы должны идти дальше", – обратился к жителям литовской столицы министр финансов Римантас Шаджюс в день перехода на евро. К слову, он работает в этой должности до сих пор.

Плюсы очевидны?

По данным некоторых опросов, большинство жителей Литвы изначально относились к введению евро скептически. Ключевые опасения были связаны с тем, что все резко подорожает. Однако, по оценкам экономистов, переход на новую валюту положительно сказался на жизни государства.

"Вступление в еврозону – это такой своеобразный аспект престижа, который показывает, что страна имеет очень стабильную экономику и такой стране можно доверять. Сейчас Литва на десять лет могла бы одолжить деньги за 3,2% – это очень мало. Во время глобального кризиса Литва одалживала деньги за 13%, и евро — это один из основных моментов, которые помогли Литве очень сильно снизить проценты по облигациям", – говорит главный экономист литовского филиала банка Citadele Александр Изгородин.

С таким же мнением спустя десять лет после присоединения к еврозоне в разговоре с программой "Настоящее Время. Балтия" выступил и бывший премьер-министр Альгирдас Буткявичюс: "Я считаю спустя десять лет, что введение евро в Литве было положительным явлением. Прежде всего, потому, что Литва – это маленькая и экономически открытая страна. Наша экономика на 85% зависит от экспорта товаров и услуг, а это означает, что для успешного развития нам очень важны как иностранные инвестиции, так и внутренние".

Позиция противников евро

О том, что среди жителей Литвы не было единства по вопросу отказа от национальной валюты говорит и тот факт, что около 11 лет назад группа политиков и общественников из непарламентской партии "Союз националистов" пыталась провести референдум по поводу вступления в еврозону. Однако Главная избирательная комиссия такую инициативу отвергла.

"В нашей Конституции четко сказано, что важнейшие решения нация принимает путем референдума. Вторая причина — это суверенность страны. Возможность сохранить за ней как можно больше власти и суверенитета, чтобы Евросоюз не стал федерацией и не превратился в какое-то супергосударство, а был бы просто союзом дружественных государств", — говорил тогдашний лидер движения против евро Юлюс Панка.

Противники евро прежде всего опасались, что отказ от национальной валюты вздует цены на базовые продукты и услуги, что ухудшит положение многих жителей. Однако спустя десять лет бывший лидер националистов изменил свою позицию. Учитывая агрессивную политику России в отношении соседей, он считает, что евро сейчас — это один из гарантов безопасности Литвы.

"Самое важное для Литвы — это любой ценой сохранить свою независимость и быть частью коллективного Запада. А когда внешние угрозы будут побеждены, можно будет вернуться к дискуссии о национальных валютах", — говорит он.

Сегодня, по данным опросов общественного мнения, большинство жителей приняли евро в качестве своей валюты. Однако, судя по комментариям людей на улицах, некоторые все еще ностальгируют по литу.

Мнение бизнеса

По мнению Артура Труша, главы литовской крюинговой компании, у которой есть филиалы в нескольких странах, включая Латвию, после введения евро им стало легче работать с западными коллегами. Сегодня бизнес в Литве чувствует себя увереннее, считает он.

"Как это для нас работает и как это повлияло? Скажу сразу — появилась открытость в бизнесе с партнерами из Евросоюза. Контракты стали легче подписываться и начали появляться партнеры, с которыми мы раньше не общались. Этот переход избавил нас от бюрократических финансовых потребностей", — убежден бизнесмен.

Спор экономистов

Правда, профессор экономики из Вильнюсского университета Ромас Лазутка указывает на то, что экономический подъем нельзя напрямую связывать с введением евро. По его словам, в тех европейских странах, где не отказались от национальной валюты, ВВП рос даже быстрее, чем у тех, что входят в еврозону.

Экономист банка Citadele с профессором не согласен. Он убежден, что неприсоединение к еврозоне болезненно бы сказалось на общественных финансах Литвы. Александр Изгородин считает, что если бы во время начала пандемии Covid-19 или войны в Украине в Литве не было бы евро, то стране пришлось бы одалживать деньги на рынках намного дороже, чем сейчас.

По данным экономиста, за последние десять лет цены в Литве увеличились примерно в полтора раза, однако зарплаты, пенсии и объем прямых иностранных инвестиций за это же время выросли в два с половиной раза.

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