Германия передала Украине первую новую колесную гаубицу RCH 155

ФРГ передала Украине первую новую колесную гаубицу RCH 155 для усиления артиллерийских возможностей страны. "Украина - и это сигнал - может рассчитывать на нас. И Германия готова взять на себя ответственность в Европе", - заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в понедельник, 13 января, на церемонии в Касселе, где производитель бронетехники KNDS выпускает эту систему вооружения.

Посол Украины в ФРГ Алексей Макеев "символически принял" на мероприятии эту первую из 54 колесных гаубиц, запланированных для передачи Киеву. Первые шесть таких систем поначалу останутся в Германии и будут использоваться для обучения украинских военнослужащих, уточняет агентство dpa. "Нам не нужны посредники, нам нужны союзники. За мир нужно бороться. Приятно осознавать, что Германия - на стороне Украины", - сказал Макеев.

"Самая современная в мире колесная гаубица"

В группу оружейных предприятий KNDS входят немецкая компания Krauss-Maffei-Wegmann (KMW) и французская Nexter. Компания описывает свою новую разработку - автоматизированную артиллерийскую систему RCH 155 - как "самую современную в мире колесную гаубицу", которая впервые позволяет вести огонь во время движения.

Башней 155-миллиметрового орудия, установленного на бронированной колесной машине с четырьмя осями, можно управлять дистанционно, а на полигонах ее могут обслуживать два человека. Помимо военной помощи Украине, RCH 155 будет поставляться и бундесверу. KNDS также производит гусеничную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000.

Военная помощь Германии Украине

На сайте правительства ФРГ в конце 2024 года отмечалось, что на военную поддержку Украины, в том числе на ближайшие годы, Берлин выделил 28 млрд евро. С начала российского полномасштабного вторжения в Украину Германия передала Киеву материалы из запасов бундесвера стоимостью более 5 млрд евро.

Кроме того, более 10 тысяч украинских солдат прошли в Германии военную подготовку, стоимость их обучения превысила 280 млн евро. Дополнительные расходы, в связи с которыми правительство не называет конкретные данные, связаны с лечением раненных солдат и офицеров ВСУ.

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