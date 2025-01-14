Зеленский обсудил с Макроном "контингент войск" в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 13 января, провел телефонный разговор с французским президентом Эмманюэлем Макроном. Эта беседа касалась, кроме прочего, идеи размещения "военного контингента" в Украине, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

По словам украинского лидера, он договорился с Макроном "тесно сотрудничать с ключевыми союзниками в достижении мира и разработке эффективных гарантий безопасности (для Украины. - Ред.)". Одной из таких гарантий и является "французская инициатива по размещению военных контингентов в Украине", указал Зеленский в Telegram.

При этом он не уточнил, идет ли речь о боевых частях или миротворцах, обращает внимание французское информагентство AFP. "Макрон высказывал идею отправки западных войск в Украину, в том числе в прошлом месяце, когда он и премьер-министр Польши Дональд Туск обсуждали возможность размещения там миротворцев в случае прекращения огня", - напоминают журналисты.

Текущие потребности Украины

На сайте президента Украины говорится, что Зеленский "проинформировал" Макрона о текущих оборонных потребностях Киева, среди которых системы ПВО различных типов и высокоточные дальнобойные средства. Он также предложил Франции присоединиться к финансированию украинского производства оружия и закупки артиллерийских снарядов, пишет пресс-служба украинского президента.

Указывается, что главы государств договорились встретиться в ближайшее время и поручили командам запланировать ряд контактов на разных уровнях, "чтобы скоординировать совместные с партнерами шаги для достижения справедливого мира и наработки действенных гарантий безопасности".

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