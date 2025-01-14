"Альтернатива для Германии" перед выборами отправила тысячам мигрантов листовки в виде посадочных талонов на самолет

Отделение ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) в городе Карлсруэ на западе страны отправило тысячам местных жителей "с миграционным прошлым" агитационные материалы, оформленные в виде посадочных талонов с надписью "У вас на родине тоже хорошо". Об этом пишет Politico.

"Датой отправления" на поддельных посадочных талонах значилось 23 февраля. В этот день в Германии пройдут внеочередные выборы в бундестаг. В качестве конечной точки полета указана "Безопасная страна происхождения".

Пример листовки опубликован на сайте отделения AfD в Карлсруэ. Там говорится, что агитация направлена на иммигрантов, находящихся в Германии нелегально. По словам депутата бундестага от AfD Марка Бернхарда, всего было напечатано от 20 до 30 тысяч экземпляров.

Местные СМИ сообщают, что поддельные посадочные талоны получили жители районов, где живут много приезжих, а также обладатели "иностранных" фамилий. При этом AfD отрицает, что это было сделано намерено — представители партии настаивают, что хотели таким образом проинформировать всех избирателей.

В агитационном материале указан слоган "Только реэмиграция может спасти Германию". Реэмиграция — эвфемизм для обозначения массовых депортаций, который используют сторонники немецких ультраправых политиков. Этот термин в своем выступлении на недавнем предвыборном съезде партии использовала лидер AfD Алис Вайдель.

Полиция расследует акцию AfD как возможный случай разжигания ненависти. Инициативу ультраправой партии уже прокомментировали их политические оппоненты. Вице-канцлер ФРГ и ведущий кандидат от "зеленых" на грядущих выборах Роберт Хабек назвал акцию "чистым расизмом".

По данным социологических опросов, AfD поддерживают 21% немецких избирателей. Партия идет на втором месте после правоцентристского блока ХДС/ХСС, у которых 31%. Социал-демократы во главе с действующим канцлером Олафом Шольцем замыкают тройку лидеров предвыборной гонки (16%), ненамного опережая "зеленых" (14%).

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