Принцесса Уэльская Кэтрин рассказала, что у нее началась ремиссия

Принцесса Уэльская, урожденная Кейт Миддлтон, рассказала, что у нее началась ремиссия. Она опубликовала сообщение в социальных сетях после того, как посетила Королевскую больницу Марсден, где проходила лечение.

Как следует из ее публикации, Кэтрин по-прежнему "сфокусирована на выздоровлении".

"Как известно всем, кто сталкивался с диагнозом "рак", [выздоровевшим] требуется время, чтобы привыкнуть к новой нормальной жизни. Тем не менее, я с нетерпением жду предстоящего насыщенного года", — написала принцесса в посте, который она подписала как "К".

О проблемах со здоровьем принцессы Уэльской стало известно год назад, когда она перенесла операцию на брюшной полости. В марте 2024 года Кэтрин публично рассказала о своем диагнозе. Спустя полгода, в сентябре, она сообщила, что завершила курс химиотерапии, добавив, что "теперь будет делать все возможное, чтобы не болеть раком".

Как поясняет британское благотворительное общество Cancer Research UK, финансирующее онкологические исследования, термин "ремиссия" означает отсутствие наблюдаемых признаков раковой опухоли после лечения. Иногда злокачественные опухоли позже появляются снова, поэтому врачи обычно говорят о ремиссии, а не об излечении.

Сегодня утром, 14 января, Кэтрин посетила Королевскую больницу Марсден на западе Лондона. Во время визита она поблагодарила персонал, поделилась собственным опытом и выразила поддержку другим пациентам. Как заверила их принцесса, несмотря на то, что лечение "тяжелое", "в конце туннеля есть свет".

По словам Кэтрин, она до сих пор ощущает последствия заболевания. Речь идет не только о побочных эффектах, вызванных лечением, но и о других, более долгосрочных последствиях.

"Вы думаете, что лечение закончилось, и вы можете вернуться к нормальной жизни, но это все еще настоящее испытание", — сказала она.

Во время визита стало впервые известно, что Кэтрин проходила лечение в Королевской больнице Марсден. Принцесса поблагодарила команду врачей, которые оказывали ей помощь, и всех тех, кто "молча шел рядом" с ней и Уильямом, пока они преодолевали все трудности.

Это первый выход принцессы Кэтрин в 2025 году и ее самое значимое самостоятельное королевское мероприятие после завершения лечения. Кэтрин постепенно начала появляться на публике в прошлом году, когда побывала на службе Дня памяти павших и посетила рождественский концерт в Вестминстерском аббатстве. Это было воспринято как хороший знак в контексте ее выздоровления.

Королевская больница Марсден, в которой ежегодно проходят лечение 59 000 пациентов, была основана как специализированная онкологическая больница в 1851 году. Кэтрин вместе с принцем Уильямом стали королевскими покровителями больницы. В прошлом королевским покровителем этой больницы была принцесса Диана.

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