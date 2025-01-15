Президент Южной Кореи арестован — со второй попытки

В Южной Корее со второй попытки арестовали президента Юн Сок Ёля, которому парламент объявил в декабре импичмент за попытку ввести военное положение. Сам президент заявил, что он добровольно согласился явиться на допрос.

Это первый в истории Южной Кореи арест действующего — хоть и отстраненного от исполнения обязанностей — президента.

После многочасового, как и в первый раз 12 дней назад, противостояния в резиденции президента, следователи в этот раз смогли доставить Юна на допрос в Бюро расследований коррупции (высших должностных лиц).

Юн перед этим выпустил короткое видеообращение, в котором заявил, что по-прежнему считает арест незаконным, но решил подчиниться следователям и полиции, чтобы избежать кровопролития.

"Хоть это дело и незаконно, я решил явиться в Бюро расследований коррупции, чтобы предотвратить ненужное кровопролитие. Но это не означает, что я согласен с тем, что они открыли дело", — заявил президент.

Он добавил, что в стране попирается принцип верховенства права, и что ни следственные органы, открывшие дело против него, ни суд, выдавший ордер на арест, не имели на это права.

В начале декабря президент Южной Кореи попытался продолжить борьбу с оппозицией, получившей контроль над парламентом, радикальными средствами: он безуспешно попытался ввести в стране военное положение. После этого парламент обвинил его в попытке мятежа и 14 декабря объявил главе государства импичмент.

Юн отстранен от исполнения президентских обязанностей, но для того, чтобы сместить его с должности, импичмент должен быть одобрен Конституционным судом. Пока суд не принял решение, Юн Сок Ёль официально остается президентом.

Сам Юн еще в первой половине декабря отверг обвинения в попытке мятежа и заявил, что введение военного положения было "политически выверенным решением", и он принял его, чтобы защитить государство от оппозиции, которая, по его словам, парализовала работу правительства.

В первый раз следователи попытались арестовать Юна 3 января, но охрана президента не дала им этого сделать, и после нескольких часов противостояния следователи и полиция ушли из резиденции президента.

В этот раз следователи и полицейские прибыли в резиденции (Юн просидел там все эти дни) около 4:20 утра по местном времени, и только в половину одиннадцатого Бюро расследований коррупции объявило, что они "произвели арест Юна по ордеру".

У резиденции собрались и сторонники, и противники Юна. Около тысячи полицейских с разных сторон медленно пробивались на территорию резиденцию через баррикады и заслон из депутатов от правящей, президентской партии. Войти в дом президента им удалось только после девяти утра.

После этого там еще долго шли переговоры — предположительно о форме явки Юна на допрос: он хотел, чтобы она официально считалась добровольной. Но БРК по ходу этих переговоров публично заявило, что президент все же должен быть официально арестован.

Лидер оппозиционной Демократической партии в парламенте Пак Чан Дэ заявил, что арест Юна — это свидетельство того, что правосудие в Южной Корее живо.

"[Арест Юна] — это первый шаг к восстановлению конституционного порядка, демократии и верховенства права", — сказал Пак.

Как отмечает корреспондент Би-би-си в Сеуле Шаймаа Халил, арест Юна не положит конец политическому кризису — он, скорее, станет его очередной фазой.

По закону теперь следователи могут держать Юна под стражей двое суток, в течение которых им нужно либо получить согласие суда на заключение его под стражу до суда, либо отпустить президента.

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