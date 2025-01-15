Байден исключил Кубу из списка государств, поддерживающих терроризм

Президент США Джо Байден за несколько дней до ухода с поста решил вычеркнуть Кубу из американского списка государств, поддерживающих терроризм. Четыре года назад президент Дональд Трамп точно так же, за несколько дней до ухода, вернул ее в этот список.

Куба в ответ по договоренности с Вашингтоном пообещала освободить 553 заключенных. США предполагают, что среди них будут осужденные за участие в акциях протеста четыре года назад.

В заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома, говорится, что власти Кубы в последние полгода никаким образом не поддерживали международный терроризм и заверяют, что не собираются делать этого и впредь.

Внесение страны в список государств, поддерживающих терроризм, подразумевает запрет на экономическую помощь США этой стране и на продажу ей американского оружия. После исключения Кубы в этом американском списке останутся Иран, Сирия и Северная Корея.

В 2015 году президент-демократ Барак Обама вычеркнул Кубу из "террористического" списка, в 2021 году президент-республиканец Трамп вернул ее туда, еще через четыре года президент-демократ Байден снова ее вычеркивает.

Трамп свое решение обосновал тем, что Куба поддерживала правителя Венесуэлы Николаса Мадуро. Официальная Гавана назвала это решение циничным и лицемерным.

Сейчас власти Кубы заявили, что решение Байдена — это шаг в правильном направлении, хотя и с ограниченными последствиями. "Это решение положит конец конкретным принудительным мерам, которые, наряду с другими, наносят серьезный ущерб экономике Кубы, что тяжело сказывается на населении страны", — заявил кубинский МИД.

В другом заявлении ведомство объявило, что посредницей в переговорах с США выступила католическая церковь и что 553 заключенных будут освобождены поэтапно. Кто именно будет освобожден, кубинские власти не уточнили.

Как отмечает корреспондент Би-би-си по Латинской Америке Айони Уэллс, этот жест администрации Байдена может стать шагом к нормализации отношений США и Кубы: далее, вероятно, могут последовать переговоры по другим спорным темам.

Кроме того, исключение из списка может помочь кубинской экономике, которая находится в тяжелом кризисе: до сих пор американские санкции мешали банкам и иностранным инвесторам работать на Кубе.

Впрочем, пока не известно, не вернет ли Трамп Кубу в список "спонсоров терроризма", когда сам вернется в Белый дом.

Трамп заступит на пост президента 20 января. Его будущий госсекретарь, Марко Рубио, выступает за санкции против Кубы. Рубио — сын кубинских эмигрантов, его родители перебрались во Флориду еще до того, как к власти на острове пришли повстанцы во главе с Фиделем Кастро.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !