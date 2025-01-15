Frontex: в 2024 году число незаконных пересечений восточной границы ЕС (в том числе с Украиной) выросло почти втрое

В 2024 году число незаконных пересечений восточной границы Евросоюза, в основном с Украиной и Беларусью, выросло на 192% и достигло 17 тысяч случаев. Об этом говорится в отчете Европейской службы пограничной и береговой охраны (Frontex).

В целом служба зарегистрировала резкое падение нелегальной миграции в ЕС, число таких случаев упало на 38% и достигло минимума с 2021 года. Таких результатов удалось добиться за счет сокращения нелегальной миграции в центральном Средиземноморье (на 59%) и через Западные Балканы (на 78%).

"Хотя в 2024 году наблюдалось значительное сокращение незаконных пересечений границы, он также выявил новые риски и меняющуюся динамику. Frontex и пограничные службы по всей Европе должны оставаться готовыми и гибкими, чтобы эффективно решать эти меняющиеся проблемы. Наше обязательство — защищать границы Европы, поддерживая при этом самые высокие стандарты гуманности и сотрудничества", — заявил глава ведомства Ханс Лейтенс.

Немногим более 17 тысяч случаев зафиксировали на восточной границе ЕС, преимущественно с Украиной и Беларусью. Через этот регион в Евросоюз проникли около 6% нелегальных мигрантов. Как отмечает Frontex, чаще всего ими оказывались граждане Украины, Эфиопии и Сомали.

Эксперты расходятся в оценках того, что привело к росту нелегальной миграции через восточную границу ЕС в 2024 году. Одни ссылаются на непопулярность мобилизации в Украине, из-за которой несколько тысяч граждан страны уже решились незаконно покинуть страну. Другие предполагают, что значительную роль в изменении миграционных потоков играют живущие в РФ иностранцы, стремящиеся уехать на запад на фоне ужесточения миграционного законодательства в России. Третьи напоминают о заявлениях польских властей, которые на протяжении 2024 года говорили о возобновлении миграционного кризиса на границе с Беларусью.

Издание "Агентство" обращает внимание, что показатели 2024 года оказались вдвое выше, чем во время миграционного кризиса 2021 года, когда в Беларуси у границ со странами Балтии и Польши появились тысячи мигрантов с Ближнего Востока. Брюссель обвиняет Минск и Москву в инструментализации нелегальной миграции и ее использовании в рамках гибридных атак на ЕС.

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