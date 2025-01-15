SpaceX запустила частную миссию к Луне. Как развивается космическая гонка Маска и Безоса?

Основатель Amazon Джефф Безос и его компания Blue Origin вот-вот запустят ракету New Glenn. Запуск должен был состояться еще в понедельник, но был отложен по техническим причинам – и, скорее всего, произойдет в ближайшие дни. Все это происходит на фоне успехов SpaceX Илона Маска: компания в прошлом году совершила прорыв, посадив часть гигантского корабля Starship прямо на стартовую площадку. А сегодня ракета Falcon 9 той же компании отправилась к Луне вместе с двумя посадочными модулями, созданными частными компаниями из США и Японии. Они будут исследовать лунный грунт и изучать магнитное поле земли. Компании обоих миллиардеров были основаны более 20 лет назад. SpaceX значительно опередила конкурента за последние годы, но успешный запуск New Glenn может сократить отставание.

Достижения SpaceX и Blue Origin

SpaceX запустила частные миссии на Луну. Ракета Falcon 9 взлетела с космодрома Кеннеди во Флориде в 01:09 по местному времени (08:09 по рижскому) в среду, на борту были посадочные аппараты, принадлежащие американской компании Firefly Aerospace и японской ispace. После достижения орбиты Луны посадочные аппараты разделятся и проведут независимые исследования.

SpaceX вывела свою ракету Falcon 1 на орбиту в 2008 году, а в 2012 году впервые доставила груз на Международную космическую станции. Сегодня на счету компании более 400 запусков, она занимается транспортировкой спутников, экипажа и грузов.

Blue Origin запустила свою ракету New Shepard 28 раз — девять из которых с людьми — но еще ни разу не выходила на орбиту.

Обе компании внесли вклад в технологии контролируемой посадки и повторного использования ускорителей, что сделало космические полеты значительно дешевле.

SpaceX разработала две более крупные ракеты: Falcon Heavy (уже используется) и Starship — крупнейший и самый мощный космический корабль в истории. Starship провел шесть тестовых запусков, некоторые из которых закончились взрывом.

В октябре 2024 года SpaceX впервые в мире успешно выполнила маневр "палочки для еды" (chopsticks), при котором нижняя часть Starship вернулась на стартовую площадку и была захвачена гигантскими механическими руками.

Ракета New Glenn от Blue Origin больше Falcon Heavy, но меньше Starship. Ее ускоритель тоже спроектирован для повторного использования. После запуска он должен отделиться и приземлиться на корабль в Атлантическом океане. Этот корабль назван в честь матери Безоса — "Жаклин".

Fоtо: Reuters/Scanpix/LETA

Blue Origin успешно занимается космическим туризмом: она отправляла в суборбитальный полет самого молодого и самого пожилого астронавтов – 18-летнего Оливера Дамена и 90-летнего Эда Дуайта. Как турист в космос летали актер Уильям Шетнер, известный по сериалу "Звездный путь", и сам Безос.

Почему миллиардеры вкладывают деньги в космос?

Маск, глава компаний SpaceX, Tesla и X (бывший Twitter), считает, что человечеству, чтобы выжить, необходимо стать "мультипланетарным". Его давняя мечта — колония на Марсе. В 2016 году он говорил, что без кого-то, имеющего "идеологическую приверженность" мечте о космосе, человечество не сможет стать космической цивилизацией.

Безос в 2021 году ушел с поста гендиректора Amazon, чтобы сосредоточиться на своей космической компании Blue Origin. Он говорит, что его цель — проложить дорогу в космос, чтобы "наши дети и дети наших детей могли строить там будущее". Но сначала, добавляет он, мы должны решить проблемы на Земле. Компания Blue Origin утверждает, что была основана для того, чтобы миллионы людей жили и работали в космосе на благо планеты.

Обе компании сталкиваются с критикой: многие считают, что миллиарды долларов лучше направить на борьбу с изменением климата или массовыми заболеваниями. Например, Билл Гейтс в интервью Би-би-си в 2023 году заявил, что полеты на Марс слишком дорогие, вместо этого можно было бы закупить вакцины против кори, и спасать жизни по цене 1000 долларов за каждую. "Это ставит все на свои места... Не летите на Марс", — добавил он.

Что будет значить успешный запуск New Glenn?

Успешный запуск ракеты New Glenn станет "важнейшей вехой" для Blue Origin и "потенциально изменит конкурентный ландшафт космической индустрии", считает доктор Димитриос Стройкос, руководитель Программы космической политики в аналитическом центре LSE IDEAS при Лондонской школе экономики.

По его словам, способность New Glenn при сопоставимых затратах перевозить примерно в два раза больше груза, чем может перевезти Falcon 9, может существенно подорвать доминирование SpaceX. Правда, добавляет эксперт, оно выходит за рамки пусков ракет благодаря сети спутников Starlink, обеспечивающих скоростной интернет по всему миру.

"Сейчас важный момент для Blue Origin", — говорит доктор Джилл Стюарт, эксперт по этике и политике космических исследований из Лондонской школы экономики. По ее мнению, успешный запуск "укрепил бы доверие к компании, которое сейчас крайне необходимо, поскольку она отстала от SpaceX".

При этом, отмечает Стюарт, правительство США заинтересовано в конкуренции между компаниями: это гарантирует эффективность и инновации в космической сфере. Конкуренция же, по ее словам, заключается не столько в том, кто запустит самую большую ракету, сколько в том, кто получит государственные контракты.

"Космические исследования и путешествия по-прежнему в значительной степени финансируются правительством", — говорит доктор Бледдин Боуэн, преподаватель Даремского университета. Он тоже отмечает конкуренцию частных компаний за государственные контракты.

Что Безос и Маск думают друг о друге?

Миллионеры соперничают уже давно. В 2021 году Blue Origin подала иск против федерального правительства из-за контракта NASA со SpaceX на создание лунного посадочного модуля за 2,9 млрд долларов. Blue Origin проиграла это дело, но позже получила свой собственный контракт на лунный посадочный модуль.

После вынесения решения Маск опубликовал в X мем из фильма "Судья Дредд" с текстом: "Вам вынесли приговор". Компанию Безоса он назвал "Sue Origin".

Доктор Стюарт предполагает, что в будущем может быть еще больше судебных разбирательств. "Люди вроде Илона Маска любят притворяться, что это Дикий Запад, и они могут делать в космосе все, что захотят, — говорит она. — Но на самом деле для запуска чего-либо в космос существуют многочисленные требования по безопасности и экологическим процедурам, и их надо соблюдать. Это открывает множество путей для судебных разбирательств".

В последнее время появились предположения о том, что близкие отношения Маска с избранным президентом США Дональдом Трампом могут повлиять на участие частных компаний в американских космических программах.

Fоtо: Reuters/Scanpix/LETA

Однако Безос в интервью Reuters заявил, что не обеспокоен этим. "Илон ясно дал понять, что он делает это в интересах общества, а не ради личной выгоды, — сказал он. — И я воспринимаю это как данность".

Накануне попытки запуска New Glenn в понедельник Маск в своем посте в Х пожелал Blue Origin удачи. Но по мере того, как компания Безоса продолжает пытаться догнать SpaceX, этот примирительный тон может долго не продержаться.

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