Компания Blue Origin впервые запустила ракету на орбиту

Американская компания Blue Origin, принадлежащая основателю Amazon Джефу Безосу, впервые в своей истории осуществила успешный запуск ракеты на околоземную орбиту. Об этом сообщает CNN.

Ракета New Glenn стартовала с мыса Канаверал во Флориде около 2 часов ночи по местному времени (около 9 утра по рижскому). Старт должен был состояться еще на прошлой неделе, но его несколько раз переносили. В большинстве случаев это решение объясняли неблагоприятными погодными условиями, один раз — незначительными техническими проблемами.

Миссия была признана успешной, хотя Blue Origin не смогла реализовать дополнительную цель — успешно вернуть ускоритель первой ступени на Землю. Его предполагалось посадить на специальной морской платформе недалеко от места запуска, однако этого не произошло. Представители Blue Origin изучают, что произошло с носителем. Вероятно, он был потерян в атмосфере.

Тем не менее, отмечает CBS, ракете удалось успешно доставить на орбиту аппарат Blue Ring, который может развертывать спутники, одновременно обеспечивая их обслуживание.

Ранее Blue Origin несколько раз отправляла к границе земной атмосферы небольшие ракеты, в том числе с космическими туристами на борту. Одним из них в 2021 году стал сам Безос, который ушел с поста генерального директора Amazon, чтобы сконцентрироваться на развитии космического бизнеса.

Как пишут американские СМИ, успешный запуск New Glenn свидетельствует о появлении полноценного конкурента у главной частной космической компании в мире, SpaceX миллиардера Илона Маска. Он уже поздравил Blue Origin с их достижениями, написав пост в соцсети X.

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