Как Джо Байден испортил свое политическое наследие

В минувший четверг, 9 января, стоя за кафедрой в Национальном соборе Вашингтона, президент США Джо Байден в присутствии трех бывших и одного будущего президентов США произнес надгробную речь в честь еще одного экс-президента, Джимми Картера.

Четыре президента, присутствовавших на церемонии прощания, — Билл Клинтон, Джордж Буш-младший, Барак Обама и Дональд Трамп — смогли заручиться у американского народа одобрением своих действий, избравшись на второй срок. Байдену, который покинет Белый дом на следующей неделе, 20 января, это не удалось — как и Картеру. Но это не единственное их сходство.

"Многие думают, что он был представителем ушедшей эпохи, но на самом деле он смотрел далеко в будущее", — сказал Байден о Картере. Он отметил достижения Картера в продвижении гражданских прав, его работу в области защиты мира и нераспространения ядерного оружия, а также его усилия по охране окружающей среды.

Незадолго до этого Байден высказался о своем политическом наследии и о том, какую оценку история даст его президентскому сроку. "Я надеюсь, что историки отметят, что я пришел в Белый дом с планом, как восстановить экономику и вернуть Америке лидерство в мире, — сказал он в недавнем телеинтервью. — И я надеюсь, что они скажут, что я делал это честно и добросовестно; что я был откровенен и говорил то, что думал".

Произойдет ли это — вопрос дискуссионный, но факт остается фактом: Байден покидает Белый дом в то время, когда его рейтинг одобрения находится на самой низкой отметке за все время его президентства. Согласно последнему опросу Gallup, только 39% респондентов оценивают его положительно — в начале его срока таких было 57%.

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А на следующей неделе Трамп, которого Байден победил на выборах в 2020 году, вернется в Белый дом, ознаменовав тем самым весьма унылый, как Байдену, наверное, должно казаться, финал его президентства.

У уходящего президента есть свои достижения: он умело, несмотря на скромный перевес голосов, провел через Конгресс сложное инвестиционное и инфраструктурное законодательство, укрепил и расширил НАТО, назначил на федеральные должности значительное количество разносторонних судей — но по крайней мере сейчас все это отошло далеко на второй план.

Его нынешнее место в истории — промежуток между двумя президентскими сроками Трампа. Скорее отклонение от курса, чем разворот. "Он хотел бы, чтобы его наследием было спасение Америки от Трампа, — говорит политический обозреватель и стратег Демократический партии США Сьюзан Эстрич. — Но, к сожалению, его наследие — это снова Трамп. Байден — это мостик от Трампа-1 к Трампу-2".

Такой финал не был предопределен. На Байдена и его команду обрушилось много событий. Некоторые они могли контролировать, а некоторые — нет. Однако многие проблемы из числа наиболее разрушительных были полностью предсказуемы — более того, они и были предсказаны, и тем не менее президент Байден и его администрация оказались застигнуты ими врасплох.

И это им дорого обошлось.

Начало: хаос в Кабуле

Первая ошибка Байдена на посту президента была сделана в другой части мира, в Кабуле, когда вывод войск США из Афганистана в августе 2021 года спровоцировал хаос.

Решение вывести войска было согласовано еще в последние месяцы первого президентского срока Трампа, но Байден и сам поддержал его, вопреки предупреждениям некоторых своих военных советников. Их мрачные прогнозы оказались пророческими: Кабул был охвачен паникой и беспорядками.

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К концу августа 2021 года уровень одобрения Байдена, по данным опроса Gallup, впервые опустился ниже 50% — отметки, до которой он больше не поднимется никогда.

В США ситуация для президента была не лучше. К лету инфляция в стране впервые за 30 лет превысила 5%. Министр финансов Джанет Йеллен тогда заявила, что считает этот скачок "временным". Байден охарактеризовал его так же. Но кое-кто из тех, кто не входил в администрацию, считал иначе — в частности, советник Обамы по экономике Ларри Саммерс.

Когда год спустя, в июне 2022 года, инфляция достигла пика — 9,1%, Йеллен и Байден признали, что просчитались.

Однако американцы не простили президенту этой ошибки. И даже летом 2024 года, когда ежемесячная инфляция в годовом выражении упала ниже 3%, безработица была низкой, экономический рост — устойчивым, и США опережали в этом другие промышленно развитые страны мира, избиратели продолжали пессимистично смотреть на экономику.

Похожим образом раскручивались проблемы и в других сферах.

В частности, администрация Байдена медленно реагировала на всплеск нелегальной миграции на границе с Мексикой после вспышки коронавируса. Белый дом не смог верно оценить, какие драматические последствия для правительственных структур будет иметь программа переселения мигрантов (ее инициировали республиканцы) в города на севере США (где у власти находились демократы).

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Нехватка тестов на ковид и детских молочных смесей, резкое повышение цен на яйца, пересмотр исторического решения Верховного суда о неконституционности запрета абортов, войны в Украине и в Газе — на месте каждого нежданного пожара, который, как казалось, удавалось-таки потушить администрации Байдена, возникали два новых.

Это были действительно очень серьезные вызовы. Нескольким лидерам других демократических стран, которые с ними не справились, они стоили постов. Но для Байдена и его коллег по Демократической партии, которые хотели доказать, что они способны эффективно противостоять не только Трампу, но и глобальным авторитарным режимам, ставки были особенно высоки.

"Пожилой человек с плохой памятью"

Вдобавок ко всему представители администрации Байдена регулярно давали крайне неуместные ответы на болезненные вопросы. Так, когда в ноябре 2021 года министра энергетики Дженнифер Грэнхолм в телеинтервью спросили, не стоит ли нарастить добычу нефти в США, чтобы сбить рост цен на бензин, она в ответ только засмеялась. "Это ужасно смешно, — сказала она. — Вот если бы у меня была волшебная палочка!"

У Байдена, которого когда-то считали талантливым оратором, все хуже получалось общаться с американцами. Его возраст давал о себе знать. "Наблюдая сейчас за выступлениями Байдена, я думаю: боже мой, это совсем другой человек, — признался Би-би-си высокопоставленный сотрудник Белого дома, работавший в администрации Байдена в первые годы его президентского срока и попросивший об анонимности. — Возможно, ты просто не замечаешь этих перемен, если видишь человека каждый день".

В докладе Роберта Хёра, курировавшего расследование предполагаемого неправильного обращения Бадена с секретными документами, президент был назван "пожилым человеком с плохой памятью", что вызвало бурную реакцию демократов.

Общение Байдена с прессой было ограничено, а его публичные выступления жестко регламентированы. Его оговорки и запинки стали поводом для нападок со стороны республиканцев.

Но Байден продолжал работать. Он был полон решимости пойти на выборы и добиться второго президентского срока.

Близкий круг Байдена

Став президентом, Байден окружил себя ветеранами государственной службы. Его госсекретарь Энтони Блинкен был одним из главных советников по внешней политике еще со времен работы Байдена в Сенате. Генпрокурором стал Меррик Гарланд, выдающийся судья апелляционного суда, который был номинирован Обамой на должность судьи Верховного суда в 2016 году, но не получил одобрения Сената. Йеллен, которую Байден сделал министром финансов, ранее возглавляла Федеральную резервную систему.

Главой своего аппарата в Белом доме Байден выбрал Рона Клейна, который несколько десятилетий проработал в администрациях президентов-демократов. Майк Донилон, еще один ветеран команды Байдена, занимал должность его старшего советника.

Эта команда была весьма успешна в управлении большинством, которое было у демократов в Палате представителей и Сенате. В первые годы президентства Байдена она смогла многого добиться в законодательной сфере, несмотря на сопротивление республиканцев и демократов-центристов.

"План спасения Америки" Байдена, принятый всего через два месяца после его вступления в должность, предполагал рост госрасходов почти на два триллиона долларов. В нем также увеличивались субсидии на здравоохранение и финансировались вакцинация от коронавируса и программа выплат, которая позволила сократить детскую бедность вдвое, до 5 %.

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Позднее в том же году демократы и некоторые республиканцы объединили усилия для принятия закона об инвестициях в инфраструктуру, который включал триллион долларов новых расходов на транспорт, чистую энергетику, широкополосную связь и другие инфраструктурные программы.

Эти и другие инициативы сформировали такую сильную законодательную повестку, которой мало кто из современных президентов мог похвастаться во время своего первого срока. Но в ней же часть критиков Байдена видела его главную проблему.

Брент Цебул, доцент истории Пенсильванского университета, полагает, что Байден был чрезмерно сосредоточен на долгосрочных программах и проектах — должны были пройти годы, прежде чем рядовые американцы почувствовали бы на себе положительные результаты. "Временной горизонт реализации этих крупных законодательных инициатив был куда дальше, чем следующие президентские выборы", — говорит Цебул.

Байдену стоило бы найти способ дать избирателям побыстрее ощутить все плюсы и выгоды, которые обещали его инициативы — об этом в недавнем интервью говорил и сам Байден.

Внутренние раздоры и разочарование

В ежедневной борьбе с политическими оппонентами, которые становились все настойчивее в своих атаках, команда Байдена оказалась не очень сильна.

По мнению одного из высокопоставленных сотрудников Белого дома, она была более решительной в начале его президентства. "Когда все превращается в рутину и ощущение больших успехов исчезает, начинаются раздоры и междоусобицы, люди разочаровываются", — говорит собеседник Би-би-си в команде Байдена.

Ближний круг президента все сильнее замыкался в себе по мере того, как усиливалось внешнее давление, отмечает он.

После двухлетней передышки его политические противники начали расследования, провели слушания о выводе войск из Афганистана, бизнесе семьи Байдена и т.д. и в сентябре 2023 года инициировали запуск процедуры импичмента президента. Все это время уровень одобрения Байдена находился в районе 40%.

Президентство Байдена следует рассматривать как состоящее из двух частей: первая — более успешная, вторая — менее целенаправленная, считает Цебул. "Байден полагал, что макроэкономическая ситуация в США вполне благополучна, и это ощущение отвлекало его и его советников от реальности, в которой многим американцам по-прежнему приходилось очень непросто", — полагает эксперт.

Избирательная кампания в режиме осажденной крепости

25 апреля 2023 года Байден официально заявил о намерении снова участвовать в президентских выборах. Он объявил об этом в предвыборном ролике, в котором предупредил, что "экстремисты" Трампа угрожают Америке.

После этого он еще несколько месяцев говорил о все новых и новых угрозах американской демократии, которые воплощает его предшественник. Байден представил свой план развития экономики — "байденомику" и акцентировал внимание на том, что инфляция снижается, а экономика продолжает расти.

В июне 2023 года Байден устроил в Чикаго прием для состоятельных спонсоров кампании и выступил с речью об экономике в историческом здании почтамта в центре города. "Байденомика — это будущее, — заявил он. — Байденомика — это просто другой способ сказать: "Верните нам американскую мечту"".

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Это был неудачный ход, считает Цебул. "Байден провел большую часть весны и начало лета 2023 года в разговорах о том, что он самый успешный в плане экономики президент в современной истории, и это сильно диссонировало с реальностью, — полагает эксперт. — Мало того, что его месседж был неуместен, так еще и попытки Байдена донести его до избирателей были просто ужасны".

Во время той поездки в Чикаго, когда я видел его, как, впрочем, и во многих других своих выступлениях, Байден временами говорил невнятно, путал слова, застревал посреди предложения. И тем не менее все это время Байден продолжал уверять своих советников, что считает себя человеком, который способен победить Трампа — что он уже сделал это однажды и сделает снова. И его советники энергично отбивались от всех сомневавшихся в том, что президент сможет это сделать.

"Я не молодой парень, это не секрет, — говорил Байден в одном из предвыборных роликов. — Но вот в чем дело: я понимаю, как добиваться результатов, которые нужны американцам".

ХАМАС, Хантер и последние препятствия

Осенью 2023 года Байдену пришлось столкнуться с еще одним кризисом и снова обратить внимание на события за пределами США — на Ближнем Востоке. После нападения ХАМАС на Израиль 7 октября он быстро предостерег израильское правительство от чрезмерной ответной реакции на кровопролитие.

Но результат был совсем не таким, как после реакции на вторжение России в Украину в феврале 2022 года. Тогда Байдену удалось записать себе в актив создание единой западной проукраинской коалиции, в то время как продолжение поддержки Соединенными Штатами Израиля многих разочаровало и дополнительно снизило уровень одобрения Байдена в определенных кругах американского общества.

На тот же период пришлось обострение проблем сына Байдена Хантера с законом, которых становилось все больше: сначала ему предъявили обвинение в нарушении правил приобретения оружия, потом — в уклонении от уплаты налогов, что было, наверное, еще важнее для его отца-президента.

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Семейные проблемы, ставшие публичными, как минимум отвлекали Байдена-старшего и эмоционально опустошали его. Его недавнее решение помиловать Хантера — вопреки прежним заявлениям президента — осудили многие американцы, в том числе некоторые сторонники президента.

По планам Байдена пойти на второй президентский срок — да и по впечатлениям от его первого срока — нанесли сокрушительный удар дебаты с Трампом в Атланте летом 2024 года. Его сбивчивая и местами невнятная речь поставила крест на его предвыборной кампании, подтвердив опасения демократов (и обосновав нападки республиканцев) по поводу его преклонного возраста.

В конце концов, после того как Трамп умело обратил в свою пользу попытку покушения и провел бравурный и впечатляющий партийный съезд в июле, Байден принял решение выйти из президентской гонки.

Победа Трампа над Камалой Харрис, вице-президентом и преемницей, которую Байден выбрал сам, зацементировала вердикт, который избиратели вынесли нынешнему главе государства и его полувековой политической карьере: неприятие.

Каким было бы наследие Байдена, если бы он просто отошел в сторону — как он сам сказал, "передал эстафетный факел" — и не стал бы добиваться переизбрания? Если бы не было никаких странных видеороликов и плохих слоганов, не было бы катастрофы на дебатах с Трампом — только обычная бодрая кампания других демократов в борьбе за партийную номинацию кандидатом в президенты и Джо Байден, с высоты своего поста наблюдающий за ней?

"Нам следовало провести праймериз, — убеждена стратег Демпартии Эстрич. — Тогда у его преемника было бы время, чтобы заявить о себе".

Возраст Байдена и нетускнеющая харизма Трампа — очевидно, именно эти обстоятельства стали теми вызовами, с которыми команда политика так и не смогла справиться и которые в конечном итоге и уничтожили его президентство.

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Через несколько дней Трамп принесет присягу президента и, вероятно, приступит к демонтажу многого из того, чего за эти четыре года достиг Байден. От того, насколько эффективно Трамп это сделает, будет зависеть дальнейшее восприятие наследия Байдена.

Несколько недель назад я спросил генерального прокурора Гарланда, как, по его мнению, история оценит Байдена и его администрацию. "Я оставлю это историкам", — ответил он.

В конечном счете это и есть то, с чем нас оставляет Джо Байден.

Это перевод статьи корреспондента Би-би-си в Северной Америке Энтони Зуркера. Оригинал на английском языке можно прочесть здесь.

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