В Словакии подросток напал на учителей и одноклассников. Два человека погибли

Жертвами нападения с ножом на школу в словацком городе Спишска-Стара-Вес стали два человека, еще один получил ранения. Об этом пишет местное издание Dennik.

Сообщается, что 18-летний ученик напал на учителей и своих одноклассников. Он скрылся с места преступления, но впоследствии был задержан.

Инцидент произошел в небольшом городе Спишска-Стара-Вес, расположенном недалеко от границы с Польшей, около 13:00 по местному времени.

По данным местных СМИ, нападавший в прошлом учебном году стал лучшим учеником своей школы. Он успешно выступал на олимпиадах и конкурсах по разным предметам, а также представлял учебное заведение на спортивных соревнованиях.

Мэр города Ян Курнява уточнил, что погибшие — заместитель директора учебного заведения и один из учеников. Еще один подросток госпитализирован с ранениями средней тяжести.

Президент Словакии Петер Пеллегрини выразил соболезнования семьям погибших и пожелал выздоровления пострадавшему. "Мирное и культурное разрешение любых споров, без ненависти и насилия, должно быть целью всей нации и всего общества. Каждый должен внести в это свой вклад", — подчеркнул он.

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