Китай проявляет интерес к немецким автозаводам, которые планируется закрыть, особенно к предприятиям концерна Volkswagen. Об этом сообщило в четверг, 16 января, агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с планами правительства КНР. Покупка этих предприятий позволила бы Китаю укрепить свое влияние в немецкой автомобильной промышленности, известной высоким качеством и давними традициями, отметил собеседник агентства. О каких конкретных инвесторах из Китая идет речь, пока не сообщается. Хотя китайские компании уже вкладывают средства в различные отрасли немецкой экономики, производство автомобилей в Германии остается для них новым рубежом.

Volkswagen, несмотря на жесткое противодействие профсоюзов, рассматривает возможность закрытия заводов в Дрездене и Оснабрюке либо возможной их продажи. При этом китайские компании обеспокоены реакцией немецких профсоюзов, которые требуют гарантий рабочих мест и сохранения производства.

Источник Reuters указал, что решения об инвестициях будут зависеть от позиции нового правительства Германии, состав которого станет известен после досрочных парламентских выборов 23 февраля. Инвестиции из Пекина будут означать усиление конкуренции между китайскими и немецкими автопроизводителями.

В Volkswagen отказались комментировать сообщение о возможных китайских инвестициях. Представитель компании указал, что ее цель - найти жизнеспособное решение, учитывающее интересы фирмы и ее сотрудников.

В свою очередь представитель МИД Китая подчеркнул, что Пекин предоставил немецким фирмам большие возможности для инвестиций в китайскую экономику. КНР надеется, что немецкая сторона тоже останется открытой и создаст справедливую и "недискриминационную" деловую среду для китайских компаний.

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