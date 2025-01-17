Путин объявил о военных сборах в России

Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ в четверг, 16 января, и вступает в силу со дня опубликования.

В документе скрыты несколько пунктов, предназначенных "для служебного пользования". Из текста неясно, сколько именно резервистов планируют призвать и на какой срок.

Объявление военных сборов - ежегодная плановая процедура. Как поясняет госинформагентство ТАСС, на основе указа Путина мобилизационное управление Минобороны РФ подготовит директиву, которая поступит в военкоматы регионов. После этого начинается рассылка повесток гражданам, находящимся в запасе.

Военные сборы в России

На военные сборы могут призвать только мужчин, пребывающих в запасе. Согласно закону 53-ФЗ от 1998 года, продолжительность сборов не может превышать двух месяцев. Пребывающих в запасе не могут отправлять на сборы чаще, чем раз в три года. Общее время нахождения на сборах за жизнь гражданина не может превышать 12 месяцев. Участники сборов не могут быть направлены в зону боевых действий. Как правило, запасники проходят службу в своем регионе.

Если гражданин не явился на военные сборы по повестке, то его могут лишь оштрафовать на сумму от 10 до 30 тысяч рублей. Уголовная ответственность не предусмотрена, в отличие от уклонения от призыва.

Кто из россиян пребывает в запасе

В июле 2023 года Путин повысил на пять лет предельный возраст пребывания в запасе. Для старших офицеров предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве поднят с 60 до 65 лет, для младших офицеров - с 55 до 60 лет. Для высших офицеров (генералов) предельный возраст не меняли, он остался на уровне 70 лет.

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