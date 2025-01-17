Инаугурация Трампа: церемонию перенесут в помещение из-за холодов, опубликован "хмурый" президентский портрет

Из-за холодов в Вашингтоне избранный президент США Дональд Трамп распорядился провести церемонию своей инаугурации в Ротонде Капитолия, а не около здания, как происходит обычно. Тем временем в преддверии инаугурации опубликован официальный портрет Трампа, который резко отличается от снимка, использованного перед началом его первого президентского срока.

Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что не хочет подвергать риску переохлаждения своих сторонников, участников инаугурации и тех, кто будет обеспечивать ее безопасность.

Трамп вступает в должность в понедельник, 20 января, около полудня по времени Вашингтона.

"Согласно прогнозу погоды, температура в Вашингтоне с учетом ветро-холодового индекса может достичь рекордно низкой отметки, — пишет Трамп. — Я не хочу, чтобы кто-то пострадал или получил какие-либо повреждения".

Трамп напомнил, что последним президентом США, чья инаугурация состоялась в помещении, был Рональд Рейган: в 1985 году церемонию его вступления в должность также было решено перенести из-за холодной погоды.

Портреты Трампа и Вэнса: улыбка и ее отсутствие

На официальных портретах, которые были обнародованы в пятницу, Трамп и Вэнс изображены в синих костюмах, белых рубашках и синих галстуках, на лацкане у Трампа — маленькая булавка с флагом США.

При этом выражение лица Трампа довольно резко контрастирует с тем, как выглядит Вэнс: голова избранного президента слегка наклонена вниз, одна бровь приподнята, губы сжаты.

Вэнс же улыбается в камеру, скрестив руки, в более расслабленной позе.

Многие нашли сходство нового изображения Трампа с его снимком 2023 года, сделанном в тюрьме округа Фултон. Тогда ему было предъявлено обвинение в попытке отменить результаты президентских выборов 2020 года, когда Трамп проиграл. Эти обвинения он отвергает.

Ставшая знаменитой фотография была использована Трампом для сбора средств на свою предвыборную кампанию.

Портрет, который Трамп выбрал на этот раз, заметно отличается от изображения, использованного им в 2017 году, когда он только стал президентом.

Хотя он одет в похожую одежду, на предыдущем портрете он широко улыбается в камеру.

"Возможно, Трамп принимает вызывающий образ, превращая момент его проблем с законом в символ стойкости и силы", — сказал Би-би-си профессор политологии в Университете Джорджа Вашингтона Квардрикос Дрискелл.

"Резкий контраст с его предыдущим, более традиционным портретом может также означать изменение его публичной персоны. Он подчеркивает более жесткую, более боевую позицию, поскольку он готовится вступить в должность во второй раз", — считает эксперт.

В 2017 году официальные портреты Трампа и его тогдашнего вице-президента Майка Пенса были опубликованы только через девять месяцев после их вступления в должность.

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