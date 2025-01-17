Грозев: ГРУ создало "университет" для диверсий на Западе

По данным журналиста-расследователя Христо Грозева, диверсантов готовят в Москве и Санкт-Петербурге. Большинство агентов - выходцы из оккупированных Россией территорий Украины.

Российская военная разведка (Главное управление Генштаба ВС РФ, ранее - ГРУ) создала в Москве и Санкт-Петербурге учебные центры для подготовки иностранцев к диверсионной деятельности в государствах Запада. О создании так называемого "университета диверсантов" рассказал в интервью на YouTube-канале "Котрикадзе Дзядко", опубликованном в пятницу, 17 января, журналист-расследователь изданий Der Spiegel и The Insider Христо Грозев.

По его словам, большая часть обучаемых - граждане Украины с территорий, оккупированных Россией, в частности из Херсона. Это люди, имеющие уголовное прошлое, к диверсиям их готовят кадровые сотрудники ГРУ, уточнил Грозев. Вторая категория - выходцы из Латинской Америки, часть из которых ранее училась в России и была завербована, а другие, например венесуэльцы и кубинцы, "приехали специально" для прохождения такой подготовки. В третью категорию входят выходцы из Афганистана. В 2023-2024 годах ГРУ завербовало "очень много" молодых афганцев для совершения диверсий в Европе, отправляя их туда под видом беженцев, сообщил расследователь.

"Университет диверсантов" был создан по трем причинам

Журналист перечислил несколько причин создания таких учебных центров. Во-первых, в результате серии расследований были разоблачены около 100 российских шпионов-"гээрушников", работавших за границей. Во-вторых, в ходе войны в Украине часть агентов была убита или ранена. В-третьих, "дипломатический" состав ГРУ по всему миру, сотрудники которого прикрывались статусом "второго военного атташе или второго секретаря", из-за санкций больше не могут посещать западные страны.

Грозев не назвал число агентов, обучаемых ГРУ, но заявил, что результатами этой работы стали, в частности, диверсии в Польше и Чехии, а также инциденты с пожарами в логистических центрах DHL в Европе.

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