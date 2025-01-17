Военный кабинет Израиля утвердил сделку с ХАМАС

Военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение с ХАМАС о перемирии и освобождении заложников. Окончательное утверждение сделки ожидается до конца дня.

Военно-политический кабинет Израиля рекомендовал правительству страны принять соглашение с ХАМАС, направленное на прекращение огня в секторе Газа и освобождение заложников, удерживаемых террористами, сообщила в пятницу, 17 января, канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Соглашение передано на рассмотрение кабинета министров. Ожидается, что оно будет окончательно утверждено до конца дня.

Ранее канцелярия Нетаньяху сообщила, что ХАМАС может освободить первых заложников в рамках сделки уже в воскресенье, 19 января.

Прекращение огня в обмен на освобождение заложников

О том, что Израиль и представители палестинской группировки ХАМАС, признанной террористической в Евросоюзе и США, достигли соглашения о прекращении огня и обмене заложников, стало известно 15 января. Договоренность предполагает на первом этапе прекращение огня сроком на 42 дня и освобождение части заложников, удерживаемых в секторе Газа.

В качестве ответной меры на свободу должны выйти находящиеся в Израиле палестинские заключенные из расчета по 30 палестинцев за каждого израильтянина из числа гражданских лиц и по 50 - за каждого военнослужащего.

17 января израильские СМИ опубликовали список из 33 человек, которые, как ожидается, должны быть обменяны на палестинских заключенных, содержащихся в тюрьмах Израиля, в рамках первого этапа сделки. Власти Израиля полагают, что большинство людей из списка живы, но точных данных о состоянии заложников нет.

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