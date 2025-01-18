TikTok может прекратить работу в США 19 января

Китайская видеоплатформа TikTok прекратит работать в США уже завтра, 19 января, если не получит гарантий от администрации президента страны Джо Байдена "немедленно", сообщает "Радио Свобода".

"Заявления, опубликованные сегодня Белым домом и министерством юстиции, не обеспечили необходимой ясности и уверенности для поставщиков услуг, которые являются неотъемлемой частью поддержания доступности TikTok для более чем 170 миллионов американцев", – говорится в сообщении сервиса.

Ранее Верховный суд США отказался отменить закон, позволяющий запретить TikTok, если соцсеть не будет выделена из китайской компании ByteDance. Документ вступает в силу 19 января, за день до инаугурации Дональда Трампа.

Трамп обещал "спасти TikTok", например, договорившись о его продаже американцам. Также вчера, 17 января, Трамп созвонился с главой Китая Си Цзиньпином – среди прочего они обсудили TikTok, сообщил без подробностей избранный президент США.

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