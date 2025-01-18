Авария лыжного подъемника в Пиренеях: 30 человек пострадали, 17 - серьезно

30 человек получили ранения, состояние 17 оценивается как тяжелое или очень тяжелое, в результате аварии на кресельном подъемнике на горнолыжном курорте Астун в Пиренеях, передает Euronews.

Около 30 человек пострадали в результате аварии на кресельном подъемнике на горнолыжном курорте Астун в Пиренеях. Инцидент произошел в субботу утром. Как предполагают испанские СМИ, сломалась одна из пряжек в конце подъемника. В результате, как сообщают очевидцы, кресла стали сильно раскачиваться вверх и вниз, некоторые при этом ударялись о землю.

Сообщается, что девять пострадавших находятся в очень тяжелом состоянии, восемь - в тяжелом.

Для оказания экстренной помощи были задействованы четыре вертолета из Сарагосы, Теруэля, Гражданской гвардии и Наварры. Одна женщина, которая считается самым тяжелым пациентом, перевезена на вертолете в больницу Мигеля Сервета в Сарагосе.

🔴🔴 #ACTUALIZACIÓN Al menos nueve heridos muy graves y ocho graves en el accidente ocurrido esta mañana en un telesilla en la estación de esquí de Astún.



☎️ Se ha hablitado un teléfono de atención a familiares: 976 71 59 80.https://t.co/M7GlYYnZTT pic.twitter.com/P2Wn1QVsyD — Aragón Noticias (@AragonNoticias_) January 18, 2025

Служба скорой помощи 061 задействовала значительные медицинские ресурсы, включая 24 базовых отделения жизнеобеспечения, пять мобильных отделений интенсивной терапии, три отделения расширенного жизнеобеспечения с медперсоналом и 14 обычных машин скорой помощи. Кроме того, на месте происшествия был создан полевой медицинский центр.

Для приема пострадавших задействованы больницы региона, в том числе Хака, Уэска, Мигель Сервет, Университетская клиника, Ройо Вилланова и Барбастро . В случае необходимости к месту происшествия может быть направлен дополнительный медицинский персонал.

Informado del accidente en la estación de esquí de Astún, me estoy desplazando allí desde Formigal en compañía del consejero Bermúdez de Castro.

Todos los servicios precisos de la DGA trabajan para atender a las personas afectadas y heridas. — Jorge Azcón (@Jorge_Azcon) January 18, 2025

Горнолыжный курорт был полностью эвакуирован и закрыт. Президент Арагона Хорхе Аскон вместе с региональным министром Роберто Бермудесом де Кастро отправились на место аварии, чтобы проконтролировать спасательные операции и оказать помощь пострадавшим.

Премьер-министр Педро Санчес также выразил слова поддержки в Х. "Шокирован известием об аварии на станции #Астун. Я говорил с президентом Арагона Хорхе Асконом, чтобы предложить ему полную поддержку правительства. Вся наша любовь и сочувствие пострадавшим и их семьям".

Impactado por las noticias del accidente en la estación de #Astún. He hablado con el presidente de Aragón @Jorge_Azcon para ofrecerle todo el apoyo del Gobierno.



Todo nuestro afecto para los heridos y sus familias. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 18, 2025

В операции по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации также принимают участие Гражданская гвардия, добровольцы гражданской обороны и техники гражданской обороны из правительства Арагона.

Colaboramos en las tareas de auxilio tras un accidente en la estación de esquí de Astún (Huesca) donde se ha descolgado una línea de telesilla de 15 metros de altura. Participan guardias civiles del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña, Servicio Aéreo y Seguridad Ciudadana… pic.twitter.com/weioCLGGOc — Guardia Civil (@guardiacivil) January 18, 2025

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !