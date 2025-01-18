Израиль освободит 2 тыс. палестинцев в обмен на заложников

В общей сложности 1904 палестинца будут освобождены из израильских тюрем и центров содержания в рамках первого этапа соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, сообщило израильское правительство в субботу, 18 января.

В списке, опубликованном министерством юстиции Израиля, 737 заключенных и лиц, задержанных по соображениям безопасности, которые находятся под стражей службы исполнения наказаний. Среди них, как утверждается, есть террористы, отбывающие наказания за убийства и состоящие в движениях ХАМАС, ФАТХ и "Исламский джихад". Кроме того, Израиль освободит 1167 жителей сектора Газа, взятых под стражу с начала боевых действий, но не причастных к атаке ХАМАС 7 октября 2023 года.

Взамен ХАМАС в ходе шестинедельной паузы в боевых действиях, которая начнется утром 19 января, должен отпустить 33 из 98 израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа. Израильские власти считают, что эти заложники еще живы, но подтверждения со стороны ХАМАС пока нет.

По данным источников, близких к палестинской группировке, сначала будут освобождены три израильтянки. Ожидается, что вечером 19 января первые заложники будут переданы Красному Кресту и спасательным бригадам Египта и Катара. Затем освобожденных пленников доставят в Египет и передадут израильской стороне, которая обеспечит им медицинское обследование.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В ходе наземной операции и бомбардировок сектора Газа погибли не менее 46 876 палестинцев и еще 110 642 были ранены, утверждает подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения. Оно, однако, не указывает, как именно составляет эту графу статистики, в частности, сколько исламистских боевиков было среди погибших, а также учтены ли в ней смерти палестинцев, находившихся в больницах, от естественных причин.

Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана. ЦАХАЛ провел против него на юге Ливана военную операцию, но позднее заявил о выводе войск с территории соседней страны.

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