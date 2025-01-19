В США запрещен TikTok. Китайский владелец соцсети отказался продать платформу

В США вступил в силу закон, согласно которому в стране по соображениям безопасности запрещена работа популярной соцсети TikTok. До этого китайская компания ByteDance оказалась продать платформу, чтобы избежать запрета.

Сервис прекратил свою работу в США, прежде чем запрет вступил в силу. При попытке открыть приложение пользователи видят сообщение о недоступности TikTok.

"В США принят закон, запрещающий TikTok. К сожалению, это означает, что вы пока не можете использовать TikTok. Нам повезло, что президент Трамп дал понять, что будет работать с нами над решением по восстановлению TikTok, как только вступит в должность. Пожалуйста, следите за обновлениями", — говорится в сообщении в приложении.

Накануне Дональд Трамп сообщил телеканалам NBC News и ABC, что намерен предоставить TikTok 90-дневную отсрочку. Избранный президент США пообещал сделать соответствующее заявление после инаугурации.

"Скорее всего, я продлю на 90 дней — у вас есть продление на 90 дней, как вы, вероятно, знаете. Я буду делать это, пока мы что-нибудь не придумаем", — сказал Трамп в интервью ABC News.

В апреле 2024 года Конгресс США принял закон, обязывающий ByteDance продать платформу американской компании. В противном случае соцсеть должны были запретить с 19 января 2025 года.

По мнению американских чиновников, принадлежащий китайской компании TikTok потенциально позволяет Пекину собирать данные об американцах и влиять на общественное мнение.

На слушаниях в Верховном суде США 10 января адвокаты, представляющие TikTok и создателей контента, заявили, что запрет будет нарушением свободы слова для более чем 170 млн пользователей платформы в США.

В TikTok неоднократно отрицали, что китайская компартия использует компанию для пропаганды и продвижения интересов Китая.

Подпись к фото,TikTok утверждает, что у него 170 миллионов пользователей в США, которые в 2024 году в среднем проводили в приложении 51 минуту в день.

В декабре прошлого года избранный президент США Дональд Трамп призвал суд отложить решение до его возвращения в Белый дом, чтобы он мог попытаться найти "политическое решение" вопроса.

"Мое решение по TikTok будет принято в ближайшем будущем, но у меня должно быть время, чтобы проанализировать ситуацию", — написал Трамп 17 января в своей сети TruthSocial.

Белый дом подтверждает, что реализовать закон действительно предстоит Трампу, вступающему в должность 20 января.

Хотя глава TikTok Шоу Зи Чу всегда выступал против продажи части платформы, потенциальные покупатели продолжают выстраиваться в очередь.

Во вторник Bloomberg сообщил, что компания рассматривает возможность продажи TikTok миллиардеру Илону Маску, хотя сеть впоследствии назвала это "чистой выдумкой".

Интерес к покупке в числе прочих проявляли бывший министр финансов США (во времена первого президентства Трампа) Стивен Мнучин и миллиардер Фрэнк Маккорт.

Ранее на платформе TikTok появилось множество видеороликов, рассказывающих о том, как в случае блокировки платформы использовать VPN, создавая впечатление, что вы находитесь в другом регионе.

На большинстве мобильных устройств также можно поменять регион магазина приложений, так что теоретически любой может получить доступ к приложениям из других стран. Однако это сопряжено с техническими трудностями — и может нарушить условия пользовательского соглашения.

TikTok утверждает, что у него 170 миллионов пользователей в США, которые в 2024 году в среднем проводили в приложении 51 минуту в день.

Во многих странах мира, в том числе в Великобритании, TikTok уже запрещен на устройствах, которые для работы используют государственные служащие. В некоторых странах, таких как Индия, ему грозит более полный запрет.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !