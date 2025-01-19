В Чехии в результате аварии нацистского броневика погибли два человека

В Чехии во время частной военной реконструкции перевернулся немецкий бронетранспортер времен Второй мировой войны. В результате аварии два человека погибли, еще восемь получили ранения, сообщает чешский портал iDnes.cz.

Несчастный случай произошел днем 18 января во время демонстрации исторической боевой техники около села Горни Двориште на юге Чехии недалеко от австрийской границы.

По предварительной информации следствия, немецкий полугусеничный бронеавтомобиль "Sd.Kfz" времен Второй мировой войны при переезде моста не удержался на скользком покрытии и упал в кювет.

После аварии девять человек оказались зажаты под броневиком, а еще один находился снаружи. На помощь пострадавшим прибыли несколько бригад скорой помощи и даже медицинский вертолет из соседней Австрии.

Жизни двух пострадавших людей спасти не удалось. Еще восемь человек получили легкие травмы, сообщает iDznes.cz.

Руководитель Военно-исторического клуба "Горни Двориште" Михал Лендак, который также является соорганизатором мероприятия, отказался комментировать журналистам инцидент, заявив, что погибли двое его друзей.

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