Новые власти Сирии ввели запрет на ввоз товаров из России, Ирана и Израиля

Министерство финансов Сирии запретило импорт товаров из России, Ирана и Израиля, сообщило в субботу, 18 января, местное издание Al Araby, что предполагает конфискацию продукции из этих трех стран в случае ее обнаружения.

"В целях поддержки экономики новое правительство объявило о разрешении операций в долларах и утвердило новый набор единых таможенных пошлин со снижением от 50% до 60%", - говорится в сообщении Al Araby.

Как отмечается в публикации, это решение властей открыло путь в Сирию потоку импорта из других стран, включая США. Уже сейчас магазины столицы страны Дамаска "заполнены импортными товарами: от турецкой бутилированной воды и саудовских продуктов питания до западного шоколада, такого как Twix и Snickers, а также напитков, таких как Pepsi и других международных брендов". Однако постановление новых властей Сирии позволит, в частности, облегчить импорт сырья для поддержки местных производителей и будет стимулировать промышленность.

Новое сирийское правительство пока не запретило гражданам РФ въезд в страну

Эмбарго на ввоз израильских товаров действует в Сирии уже много лет, напоминает издание The Moscow Times (МТ), уточняя, что новое решение переходного сирийского правительства последовало за постановлением, запретившим гражданам Ирана и Израиля въезд в Сирию. На россиян эта мера пока не распространяется, отмечает МТ.

В свою очередь Россия приостановила поставки пшеницы в Сирию "из-за неопределенности в отношении нового правительства и задержек с оплатой", сообщали ранее источники Reuters. Это подтверждал и собеседник агентства РБК на зерновом рынке, поясняя, что сейчас в арабской республике "не с кем взаимодействовать". Новые власти Сирии до сих пор не дают России вывезти оружие и военную технику из порта Тартус, где находится единственная зарубежная база военно-морского флота РФ, отмечает МТ, и российские корабли вынуждены дрейфовать неподалеку.

Минфин США 6 января выдал представителям переходного правительства Сирии генеральную лицензию для расширения финансовой деятельности в стране. Документ допускает "некоторые энергетические транзакции и личные денежные переводы в Сирию" до 7 июля. Однако "это решение не отменило никаких санкций".

Свержение клана Асадов

Масштабное наступление на правительственные силы президента Сирии Башара Асада, против режима которого и были введены санкции Запада, вооруженные группировки начали в конце ноября 2024 года. 8 декабря повстанческие группировки во главе с радикальной исламистской "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) беспрепятственно проникли на территорию президентского дворца, расположенного к западу от Дамаска.

Переходное сирийское правительство возглавил лидер ХTШ Ахмед аш-Шараа, ранее известный под именем Абу Мохаммед аль-Джулани, который в конце декабря достиг с бывшими главами повстанческих отрядов соглашения об их роспуске и последующем объединении под началом министерства обороны страны. Ахмед аш-Шараа уже успел провести несколько встреч с представителями властей ряда стран Запада.

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