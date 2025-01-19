Йеменские хуситы нанесли урон мировой экономике на 200 млрд долларов

Ущерб от действий йеменских хуситов для мировой торговли в минувшем году составил почти 200 млрд долларов. Стоимость перевозок товаров морским путем увеличилась в пять раз, сообщило лондонское издание The Economist в субботу, 18 января.

Наибольший прямой ущерб понес Египет, потерявший семь миллиардов долларов доходов от Суэцкого канала - примерно треть от обычной выручки. США потратили пять миллиардов долларов на защиту судов в Красном море.

Изменение морских маршрутов

На протяжении 2024 года хуситы вынуждали суда обходить Африку. Маршруты из Азии удлинились примерно на шесть тысяч километров, а время в пути увеличилось на 10-14 дней. По данным американской разведки, более длительные переходы на повышенных скоростях увеличивали расход топлива, добавляя около одного миллиона долларов к стоимости каждого рейса. Страховые тарифы для перевозок по Красному морю выросли в 20 раз, сообщили собеседники The Economist.

Китай и Россия, напротив, выиграли, поскольку хуситы не атаковали суда этих стран. Большая часть нефти, которая сейчас провозится через Суэцкий канал, принадлежит России. Выросла также прибыль судоходных компаний. В целом, цепочки поставок показали стойкость в условиях неожиданной фактической блокады Красного моря, отмечается в публикации.

С начала войны в секторе Газа между Израилем и палестинской радикальной группировкой ХАМАС хуситы регулярно атаковали цели в Израиле, а также военные корабли и торговые суда в Красном море.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !