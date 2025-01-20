Как прошел первый день хрупкого перемирия между Израилем и ХАМАС

В воскресенье, после 15 месяцев войны, которая началась с жестокого нападения ХАМАС на Израиль и закончилась тем, что израильские войска сравняли с землей большую часть сектора Газа, вступило в силу прекращение огня, в результате которого три заложницы-израильтянки были освобождены из плена боевиков, а 90 палестинцев отпустили из израильских тюрем.

Это немного сокращенный перевод материала корреспондента Би-би-си в Иерусалиме Джоэла Гантера, опубликованного на сайте BBC News

В течение двух напряженных часов воскресного утра казалось, что перемирие может сразу же сорваться. В ХАМАС не смогли назвать имена заложников, которых планировалось освободить, что побудило Израиль отложить прекращение огня и продолжить авиаудары по Газе.

В первые часы перемирия, начиная с 8:30 по местному времени, в результате ударов погибли по меньшей мере 19 палестинцев и еще 36 получили ранения, сообщило подконтрольное ХАМАС Управление гражданской обороны Газы. Армия обороны Израиля заявила, что нанесла удары по "ряду террористических целей".

Имена трех заложниц в итоге были отправлены ХАМАС в Израиль через посредников, и боевые действия в Газе прекратились впервые после кратковременного недельного перемирия в ноябре 2023 года.

В 11:19 в воскресенье пресс-секретарь Министерства иностранных дел Катара Маджид аль-Ансари (Катар был посредником в переговорах о прекращении огня) написал в соцсети X, что последние препятствия были устранены, и перемирие началось.

Шесть часов спустя три израильских заложницы — 24-летняя Роми Гонен, 31-летняя Дорон Штейнбрехер и 28-летняя Эмили Дамари, которая имеет двойное британско-израильское гражданство, были переданы боевиками ХАМАС представителям Красного Креста в Газе, а затем израильским военным. На телевизионных репортажах можно было видеть хаотичные сцены на площади Сарайя в городе Газа: толпа собралась вокруг автомобиля с заложницами, а боевики ХАМАС пытались оттеснить толпу.

Женщин было видно лишь мельком, когда их выводили из минивена через толпу. Из Газы израильские военные отвезли их на близлежащую военную базу "Реим" на юге Израиля, где их встретили матери. ЦАХАЛ тщательно спланировал эту деликатную операцию: военные медики и психологи уже были готовы принять заложниц в специальном центре.

С базы "Реим" их перевезли на вертолете в медицинский центр "Шиба" под Тель-Авивом, где они воссоединились со своими родными и получили дальнейшую медицинскую помощь. Как сообщается, двое из трех заложниц получили огнестрельные ранения во время нападения 7 октября 2023 года, когда боевики ХАМАС убили около 1200 человек и взяли в заложники 251 израильтянина.

Это освобождение стало первым из нескольких, которые должны состояться в течение ближайших шести недель (при условии, что перемирие сохранится), пока в Израиль не вернутся в общей сложности 33 заложника, а около 1900 палестинцев не освободят из израильских тюрем.

В Газе, где, по данным подконтрольного ХАМАС Министерства здравоохранения, в ходе операции Израиля погибло более 46 900 человек, а большинство довоенного населения (2,3 млн) было вынуждено покинуть свои дома, многие мирные жители узнали в выходные, что их долгое ожидание возвращения домой продолжается.

Армия обороны Израиля, которая должна вывести войска из населенных пунктов Газы в рамках первого этапа соглашения о перемирии, в воскресенье предупредила гражданских лиц, чтобы они не приближались к созданной вдоль границ Газы буферной зоне или к военному коридору "Нетзарим", который разделяет север и юг анклава.

Ожидается, что пройдет неделя, прежде чем некоторые перемещенные лица на юге смогут пересечь коридор и вернуться в свои дома на севере Газы.

Для гражданских лиц, которые провели 15 месяцев в отчаянных условиях в палатках и временных убежищах в Газе, страдая от недоедания и болезней, облегчение от долгожданного перемирия было омрачено колоссальными масштабами разрушений и потерь.

"Боже, чувства смешанные", — сказала 41-летняя Хелен Джабри в телефонном интервью из убежища в Хан-Юнисе на юге Газы.

"Наши сердца болят за людей, которых мы потеряли, — сказала она. — Мой брат и вся его семья погибли. Мой отец находится в заключении. Мы очень рады, что кровопролитие остановилось, но боль сохраняется в каждом доме".

В воскресенье некоторые начали собирать вещи и перебираться в Газу пешком, особенно из самых южных районов анклава, включая Рафах на границе с Египтом. Но пройдет еще много времени, прежде чем к огромному числу перемещенных лиц вернется ощущение нормальной жизни. Северные районы сектора, включая город Газа, были практически полностью разрушены во время войны.

По оценкам ООН, 60% строений по всей Газе были повреждены или разрушены в результате израильских ударов и сноса, из-за этого многие перемещенные лица вынуждены оставаться в убежищах или продолжать спать на улице, продлевая масштабный гуманитарный кризис.

"Подавляющее большинство приютов переполнено, многие живут под открытым небом или в самодельных постройках, — говорит директор по коммуникациям Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам Джульетт Тума. — У них нет элементарных потребностей, например, теплой одежды. Я бы не назвала это условиями жизни, это не условия, пригодные для жизни людей".

Нура Закут, сотрудница Министерства образования в Газе, сообщила Би-би-си в воскресенье из приюта в Хан-Юнисе, что вернется в город при первой возможности, несмотря на разрушения.

"Я просто хочу побывать в городе и почувствовать его воздух, — сказала она. — Мы знаем, что у нас нет дома, куда мы могли бы вернуться, но теперь, хотя бы благодаря этому прекращению огня, мы можем вздохнуть".

В Израиле первый этап сделки принес облегчение трем семьям заложников после 15 месяцев боли. На кадрах, опубликованных поздним вечером воскресенья, можно увидеть радость и слезы после воссоединения в медицинском центре недалеко от Тель-Авива.

В своем заявлении Мэнди Дамари сказала, что "кошмар ее дочери в Газе закончился", и поблагодарила "всех, кто не переставал бороться за Эмили".

Для других семей заложников период неопределенности продолжается. На первом этапе будут освобождены 33 заложника, но их состояние неизвестно, а некоторые из 97 заложников, остающихся в плену ХАМАС, как сообщалось, были убиты. Среди оставшихся заложников есть двое детей — братья Кфир и Ариэль Бибас в возрасте двух и четырех лет.

Мальчики были похищены боевиками ХАМАС 7 октября 2023 года вместе со своими родителями — матерью Шири и отцом Ярденом. В декабре 2023 года ХАМАС заявил, что Шири и мальчики были убиты, но израильские власти так и не подтвердили факт смерти.

"Мне страшно надеяться", — сказал двоюродный брат Ярдена Эйлон Кешет в субботу вечером, когда Кфиру, самому молодому заложнику ХАМАС, исполнилось два года.

"Я не позволяю себе по-настоящему представить это, потому что, когда я начинаю это представлять, у меня сводит живот", — добавил он. Увидеть Шири и мальчиков живыми было бы, по его словам, чудом.

Даниэль Лифшиц, чей 84-летний дед является одним из самых возрастных заложников ХАМАС, сказал в воскресенье, что рад началу перемирия.

"Мы все ближе к тому дню, когда сможем увидеть моего деда, — говорит он. — Но в то же время сегодня было очень тяжело, потому что мы не знаем, жив он или мертв. Мы не знаем, к чему готовиться — к похоронам или к празднику".

В обмен на трех заложников, освобожденных в воскресенье, Управление тюрем Израиля выпустило на свободу 90 палестинцев из тюрьмы "Офер" на оккупированном Западном берегу реки Иордан рано утром в понедельник. Их также передали представителям Красного Креста, а затем отвезли в специально отведенное место, откуда им будет разрешено вернуться домой.

Семьи в Израиле, Газе и на Западном берегу реки Иордан по-прежнему опасаются, что хрупкое перемирие может рухнуть в течение следующих шести недель. Задержки в воскресенье утром были быстро устранены, но пресс-секретарь премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху вновь заявил, что Израиль "оставляет за собой право продолжать военные действия" в Газе, если условия соглашения будут вновь нарушены.

В воскресенье в Израиле несколько крайне правых министров подали в отставку в знак протеста против условий сделки, что еще больше ослабило и без того хрупкую власть Биньямина Нетаньяху.

Грузовики с гуманитарной помощью начали въезжать в Газу через 15 минут после вступления в силу соглашения о прекращении огня. Но масштаб потребностей для жителей огромен.

Еще до войны сектор сильно зависел от помощи. После уничтожения сельскохозяйственных угодий и продовольственной инфраструктуры, по подсчетам ООН, каждый день в Газу должно въезжать 600 грузовиков.

Маджед аль-Ансари, представитель Министерства иностранных дел Катара, сообщил Би-би-си, что специальный оперативный центр в Каире будет следить за соблюдением перемирия, чтобы попытаться обеспечить "минимальный уровень хаоса в результате поступления помощи", и добавил, что на первом этапе ХАМАС будет по сути отвечать за весь этот процесс.

Ансари охарактеризовал сделку о прекращении огня как "последний шанс для Газы и последний шанс для региона".

Избранный президент США Дональд Трамп, чей спецпосланник Стив Виткофф помог заключить сделку вместе с командой президента Джо Байдена, приветствовал прекращение огня.

В воскресенье вечером в городе Газа Абдалла Шаббир, молодой врач скорой помощи, который неустанно трудился с начала войны, видел сотни убитых и лечил тысячи раненых, позволил себе небольшой момент для радости.

"Я не знаю, как выразить то чувство, которое я испытываю сейчас, но это радость. Самое главное, что кровопролитие прекратилось. Даст бог, все остальное приложится".

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