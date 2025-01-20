В Украине задержали двух генералов и полковника по делу о прорыве российских войск в Харьковской области

Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины отчитались о задержании двух генералов и полковника, подозреваемых в халатности, из-за которой российские войска смогли захватить часть территории Харьковской области в мае 2024 года.

Задержанные — бывшие командиры оперативно-тактической группировки "Харьков", 125-й отдельной бригады территориальной обороны и 415-го отдельного стрелкового батальона 23-й отдельной механизированной бригады. Источник "Украинской правды" назвал их имена: бригадный генерал Юрий Галушкин, генерал-лейтенант Артур Горбенко и полковник Илья Лапин.

По версии следствия, подозреваемые "своим халатным отношением" позволили российским войска захватить часть территории Харьковской области. Их действия привели к потере личного состава и вооружения, а также сорвали меры по обороне государственной границы, утверждают СБУ и ГБР.

Следствие считает, что Галушкин неправильно определил позиции обороны для 125-й бригады, они не соответствовали ее боевым возможностям. Его также обвиняют в еще нескольких ошибках, в том числе недостаточном контроле организации подготовки и ведения оборонительных действий.

Горбенко "недооценил" возможности российских войск по возобновлению наступления в районе обороны бригады, некорректно реагировал на рост угроз со стороны армии РФ. Имея информацию о подготовке наступления российских войск, он не довел ее до подчиненных, не обеспечил максимальную мобилизацию и присутствие всего личного состава бригады, в том числе офицеров на своих позициях.

Следствие также утверждает, что Лапин не организовал оборонительные бои в нескольких населенных пунктах, не определил, какие объекты включить в опорные пункты и как подготовить их к защите. Он не доложил старшему командиру о результатах оборонительного боя, не принял меры к прекращению самовольного отхода 12 военнослужащих батальона и отдал приказ при отсутствии приказа старшего командира.

Задержанные проходят подозреваемым по делу о халатном отношении военного должностного лица к службе (часть 4 статьи 425 УК Украины). Статья предполагает до восьми лет лишения свободы.

Российские войска 10 мая начали новое наступление в приграничных районах Харьковской области. Ключевыми направлениями наступления стали приграничный город Волчанск и село Липцы в пригороде Харькова. Минобороны России объявило о захвате более 10 населенных пунктов в Харьковской области.

В конце мая Государственное бюро расследований Украины открыло досудебное расследование по факту прорыва российский войск в Харьковской области. Как сообщалось, расследование ведется по статьям о самовольном оставлении поля боя и небрежном отношении к военной службе.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !