Российская армия ударила по Кривому Рогу. Погибли четыре человека

Войска РФ нанесли удар по Кривому Рогу, сообщил глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак.
По его словам, в результате российской атаки повреждены учебное заведение и жилая застройка.
Мониторинговые группы пишут, что по городу были выпущены две баллистические ракеты "Искандер-М".
По последним данным, в результате удара погибли четыре человека: три женщины и мужчина. Еще пятеро ранены, трое из них в тяжелом состоянии.
В городе продолжается воздушная тревога. Чиновник призвал местных жителей не покидать укрытий до отбоя сирены.
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