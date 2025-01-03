Российские войска атаковали несколько районов Киева ударными беспилотниками, сообщили глава областной военной администрации Николай Калашник и глава городской военной администрации Тимур Ткаченко.

В Броварском районе в результате атаки был поврежден грузовой автомобиль. 25-летний водитель погиб, уточнили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

В Фастовском районе из-за падения обломков беспилотников травмы получила 23-летняя девушка, ей оказывают помощь в больнице.

В Белоцерковском районе повреждены четыре частных жилых дома и одна хозяйственная постройка, пострадали три человека. По данным Калашника, в их числе 16-летний подросток, его отец и 68-летняя женщина.

По данным Ткаченко, пожар возник также в частном доме в Дарницком районе Киева. Его потушили, пострадавших нет.

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