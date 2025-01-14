Украинские дроны атаковали несколько регионов России. В Казани под удар попала база сжиженных газов

В ночь на 14 января украинские беспилотники атаковали несколько российских регионов — в том числе Саратовскую, Воронежскую и Орловскую области, а также Татарстан.

В Энгельсе Саратовской области в результате атаки повреждено промышленное предприятие, сообщил губернатор Роман Бусаргин. Масштаб повреждений неизвестен. О пострадавших не сообщается. По данным Telegram-канала "Осторожно, новости", в Энгельсе снова атакована нефтебаза. По словам очевидцев, в объект попали минимум два раза, после этого там начался пожар.

В прошлый раз нефтебаза в Энгельсе была атакована в ночь на 8 января. Пожар тушили несколько дней, 13 января открытое горение, как сообщил Бусаргин, было ликвидировано. Пришелся ли удар на ту же базу — неизвестно.

Бусаргин также сообщил, что 14 января занятия в школах Саратова и Энгельса пройдут в дистанционном режиме.

В Казани беспилотники, как сообщают местные Telegram-каналы, атаковали кустовую базу сжиженных газов на Северо-Западной улице, принадлежащую "Газпрому". На территории базы загорелись цистерны (по данным Telegram-каналов — три; местные власти сообщают об одной).

Некоторые Telegram-каналы в своих сообщениях об атаке упоминали завод "Казаньоргсинтез", который, по их данным, не пострадал. В диспетчерской службе города (ЕДДС) сказали ТАСС, что сообщения о пожаре, "которые активно распространялись в федеральных Telegram-каналах", не подтверждаются. "Это не на "Оргсинтезе" пожар, а на Северо-Западной, 10", — сказали агентству в ЕДДС.

Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что выехал на место пожара, начавшегося в результате атаки беспилотника. По его словам, пострадавших и серьезных разрушений нет, все предприятия работают в штатном режиме.

Также о масштабной атаке украинских беспилотников сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков. По его словам, над регионом было сбито 17 дронов. Повреждений и пострадавших, как заявил Клычков, нет.

Кроме того, беспилотники атаковали Воронежскую область. Губернатор Александр Гусев сообщил, что ночью над регионом было уничтожено несколько дронов, пострадавших и разрушений, по его словам, на земле нет.

Накануне поздно вечером также была атакована Тульская область. Губернатор региона Дмитрий Миляев сообщил, что в городе Алексин в результате падения обломков беспилотников повреждены несколько автомобилей и хозяйственных построек. По его словам, над Тульской областью за ночь было уничтожено в общей сложности 17 дронов.

Вечером 13 января о попытке ВСУ нанести "комбинированный ракетный удар" также сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, российские силы ПВО уничтожили все цели, пострадавших не было.

Около 5:30 по рижскому времени Росавиация сообщила о введении временных ограничений в аэропортах Казани, Калуги, Саратова и Тамбова. Менее чем через час ограничения в Калуге и Тамбове были сняты, однако введены еще в двух аэропортах — Пензы и Ульяновска.

Минобороны России пока официально об атаке украинских беспилотников в ночь на 14 января не сообщало.

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