Минобороны РФ заявило об атаке украинских дронов на компрессорную станцию "Турецкого потока"

Минобороны России заявило, что украинские беспилотники попытались атаковать инфраструктуру компрессорной станции "Русская" в Краснодарском крае, обеспечивающей подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток".

Атака беспилотников, как утверждает ведомство, произошла 11 января. Станция расположена в населенном пункте Гай-Кодзор.

По данным Минобороны РФ, все беспилотники были сбиты. В результате падения обломков дрона "незначительные повреждения" получили здание и оборудование газоизмерительной станции. Оборудование уже восстановлено, среди персонала пострадавших нет. заявили в ведомстве.

В Минобороны РФ утверждают, что целью атаки было прекращение поставок газа в европейские страны. "Компрессорная станция осуществляет подачу газа в трубопровод "Турецкий поток" в штатном режиме. Сбоев в работе не допущено", — говорится в сообщении.

Украинская сторона пока не комментировала заявление Минобороны РФ.

Минобороны России в своей сводке утром 11 января сообщало, что над Краснодарским краем уничтожены 16 украинских беспилотников. Об атаках дронов в ночь на 11 января сообщали жители Анапы и Новороссийска.

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