По меньшей мере 300 северокорейских солдат, участвующих в войне с Украиной на стороне России, погибли. Об этом сообщила Национальная разведывательная служба Южной Кореи на брифинге для депутатов парламента, передает "Ренхап".

Еще около 2700 военных из КНДР, как утверждают в разведке, получили ранения.

Депутат Ли Сонг Квун, присутствовавший на брифинге, сообщил, что, по версии южнокорейской разведки, солдаты из КНДР получили указание убивать себя, если возникнет угроза попасть в плен к украинским военным.

В середине декабря Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что безвозвратные потери КНДР в российско-украинской войне составили 1100 человек. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский утверждал тогда же, что в ходе боевых действий в Курской области убиты или ранены уже более трех тысяч солдат из Северной Кореи.

12 января Зеленский опубликовал видео с двумя, как утверждается, военными из КНДР. Он заявил, что Украина готова передавать лидеру КНДР Ким Чен Ыну захваченных в плен северокорейских солдат, если он организует их обмен на украинских военных, находящихся в российском плену.

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