Российские военные нанесли удар по Запорожью, сообщил в своем Telegram-канале глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Изначально утверждалось, что атака пришлась по промышленной инфраструктуре города. Впоследствии Федоров уточнил, что по городу нанесено несколько ударов разными типами ракет.

По данным главы областной военной администрации, погибли 13 человек, еще 18 получили ранения. Пострадавшие госпитализированы.

На фотографиях, опубликованных Федоровым, видны горящие автомобили и поврежденный общественный транспорт.

На месте атаки работают медики, полицейские и сотрудники экстренных служб.

Министерство обороны РФ не комментировало сегодняшний удар по Запорожью.

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