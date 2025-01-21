Трамп распорядился вывести США из Всемирной организации здравоохранения

Вступивший в должность президент Дональд Трамп подписал указ, согласно которому США должны выйти из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). "Ооо, вот это большое дело", — сказал Трамп, ставя подпись под документом вскоре после возвращения в Белый дом.

Это был один из десятков президентских указов, подписанных им в первый же день пребывания в должности.

Трамп начал процесс выхода страны из ВОЗ в конце своего первого срока, продолжавшегося с 2017 по 2021 год. Следующий президент Джо Байден отменил это решение в первые дни своего пребывания в Белом доме.

Подписание указа Трампа в первый же день своей работы в должности повышает вероятность того, что США официально покинут организацию.

"Они так хотели, чтобы мы вернулись, так что посмотрим, что произойдет", — сказал Трамп в Овальном кабинете, возможно, намекая на то, что в будущем США могут вернуться в ВОЗ.

Ранее Трамп неоднократно критиковал организацию за то, как она отреагировала на пандемию коронавируса. В частности, он утверждал, что ВОЗ была слишком "ориентирована на Китай" в борьбе с ковидом.

В указе, который в понедельник подписал Трамп, сказано, что США выходят из ВОЗ "в связи с тем, что организация не справилась с пандемией Covid-19, возникшей в китайском городе Ухань, и с другими глобальными кризисами в области здравоохранения".

В документе также утверждается, что ВОЗ "не смогла провести срочно необходимые реформы и продемонстрировать независимость от неподобающего политического влияния стран-членов ВОЗ".

Указ объясняет необходимость выхода из организации "несоразмерными и обременительными взносами", которые США делали в ВОЗ — часть Организации Объединенных Наций.

При администрации Байдена США оставались крупнейшим спонсором ВОЗ. В 2023 году на долю страны приходилась почти пятая часть ее бюджета, составляющего около 6,8 млрд долларов.

ВОЗ надеется, что Трамп передумает

В ответ на решение Трампа официальный представитель ВОЗ Тарик Ясаревич выразил надежду, что президент США изменит свою точку зрения. "Мы надеемся, что США снова подумают над этим, и мы очень надеемся на конструктивный диалог, от которого выиграют все: и американцы, и люди во всем мире", — сказал он журналистам.

Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах также заявил, что Берлин попытается отговорить Трампа от намерения покинуть ВОЗ. "Объявление нового президента о выходе из ВОЗ наносит серьезный ущерб международным усилиям по преодолению мировых кризисов в области здравоохранения", — сказал Лаутербах.

Германия является вторым после США донором ВОЗ, на ее долю приходится около 3% финансирования организации.

Эксперты в области общественного здравоохранения критически оценили решение Трампа покинуть ВОЗ, предупредив, что это может иметь последствия для здоровья американцев.

Некоторые считают, что этот шаг может свести на нет прогресс, достигнутый в борьбе с инфекционными заболеваниями — малярией, туберкулезом, ВИЧ и СПИД.

Ашиш Джха, ранее работавший координатором по борьбе с ковидом при президенте Байдене, предупредил, что выход Соединенных Штатов из ВОЗ "нанесет ущерб не только здоровью людей во всем мире, но лидерству и научному совершенству США".

"Это катастрофическое решение президента. Выход из ВОЗ — это тяжелый удар по мировому здравоохранению, но еще более тяжелый удар для США", — сказал профессор Джорджтаунского университета, эксперт по общественному здравоохранению Лоуренс Гостин.

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