Глава Генштаба армии Израиля объявил об отставке

Генерал израильской армии Герци Халеви подал прошение об отставке в связи с "провалом" ЦАХАЛ при отражении атаки ХАМАС 7 октября 2023 года. По той же причине уходит и отвечающий за сектор Газа генерал Ярон Финкельман.

Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Герци Халеви объявил, что подаст в отставку 6 марта 2025 года и передаст командование своему преемнику. "Армия под моим командованием не выполнила свою миссию по защите граждан Израиля, и моя ответственность за ужасную неудачу будет сопровождать меня всегда", - пояснил свое решение Халеви в письме министру обороны страны Исраэлю Кацу, которое во вторник, 21 января, распространили израильские СМИ. Кац выразил признательность Халеви. Имя преемника не называется.

57-летний генерал, который возглавляет израильский Генштаб с декабря 2022 года, отметил, что покидает свой пост в тот момент, когда израильские военные добиваются "значительных успехов", однако признал, что "не все" военные цели Израиля были достигнуты. Армия продолжит борьбу, чтобы разгромить ХАМАС и "обеспечить возвращение заложников", добавил он.

Вслед за Халеви об отставке объявил начальник Южного командования ЦАХАЛ генерал-майор Ярон Финкельман. В зоне ответственности его командования находились приграничные с сектором Газа районы на юге Израиля. Причиной этого решения Финкельман также назвал ответственность за неудачи ЦАХАЛ в преддверии нападения ХАМАС. Он добавил, что 7 октября 2023 года не выполнил свой долг по защите мирных жителей, атакованных террористами.

Три израильских министра Израиля подали в отставку из-за перемирия с ХАМАС

Как сообщило двумя днями ранее издание The Times of Israel со ссылкой на заявление крайне правой партии "Оцма ехудит" ("Еврейская сила"), в отставку подал лидер партии, министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир. Он обвинил премьер-министра Биньямина Нетаньяху в том, что он "перешел все идеологические красные линии", назвав сделку с ХАМАС "полной победой терроризма".

Свои посты оставили также однопартийцы Бен-Гвира - министр наследия Амихай Элиягу и министр по делам Негева, Галилеи и национальной устойчивости Ицхак Вассерлауф. Кроме того, партия "Оцма ехудит" объявила о выходе из правящей коалиции. В ее заявлении говорится о готовности вернуться, если военные действия против группировки ХАМАС возобновятся и "будут продолжаться до полной победы".

Ранее 19 января в секторе Газа вступило в силу с задержкой на несколько часов шестинедельное перемирие между Израилем и группировкой ХАМАС, призванное положить конец войне, продолжающейся уже более 15 месяцев. Накануне перемирия Нетаньяху подчеркнул, что если соглашение провалится, то Израиль возобновит боевые действия и добьется всех поставленных целей, включая уничтожение ХАМАС.

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