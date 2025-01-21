После инаугурации Трампа Путин и Си подтвердили партнерство

Лидеры РФ и КНР созвонились по видеосвязи на следующий день после инаугурации Трампа, на которой тот выступил с угрозами в адрес Пекина и предупредил Москву о возможных "неприятностях".

На следующий день после инаугурации президента США Дональда Трампа лидеры Китая и России Си Цзиньпин и Владимир Путин подтвердили тесное партнерство. В ходе разговора по видеосвязи во вторник, 21 января, Путин заявил о "важной, стабилизирующей роли" российско-китайского сотрудничества в международных вопросах, сообщил китайский государственный телеканал CCTV.

Москва и Пекин хотят расширять сотрудничество

Президент РФ, по данным телеканала, охарактеризовал китайского коллегу как "надежного партнера". Кроме того, Путин заявил о намерениях расширять сотрудничество "на основе дружбы, взаимного доверия и поддержки", несмотря на внешнее давление.

В свою очередь председатель КНР назвал Путина своим "лучшим другом" и заявил о "новых высотах", которых должны достичь в текущем году отношения с Москвой. "Обе стороны должны и дальше углублять стратегическую координацию, решительно поддерживать друг друга и защищать законные интересы обеих стран", - сказал Си Цзиньпин.

Пресс-служба Кремля опубликовала видео с началом диалога. В нем Путин приветствует Си и говорит о необходимости "подвести итоги работы за прошедший период, наметить новые планы по развитию российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия". Кроме того, он отмечает "совпадение взглядов" двух стран "на то, какими должны быть отношения между крупными державами". Никаких подробностей о конкретном содержании разговора не приводится.

Разговор после угроз Трампа

Накануне в инаугурационной речи Трамп пригрозил Китаю высокими штрафными пошлинами, а также предупредил РФ о "больших неприятностях" в случае, если не будет найдено решение для окончания войны в Украине.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину РФ и Китай укрепили военные и экономические связи. При этом Пекин никогда не осуждал войну РФ против Украины, но официально занимает нейтральную позицию в этом вопросе.

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