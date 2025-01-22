Трамп помиловал основателя маркетплейса Silk Road, отбывающего пожизненный срок за торговлю наркотиками
Fоtо: AFP/Scanpix/LETA

Президент США Дональд Трамп заявил, что подписал указ о помиловании Росса Ульбрихта, который был основателем торговой площадки Silk Road ("Шелковый путь") в даркнете и осужден на два пожизненных срока.

В 2015 году суд Манхэттена признал его виновным в распространении наркотиков, участии в преступном сообществе, отмывании денег, подделке документов и компьютерном взломе.

В своей соцсети Truth Social Трамп написал, что позвонил матери Ульбрихта и сообщил ей, что помиловал сына. "Ему дали два пожизненных срока плюс 40 лет. Это нелепо!" — заявил политик.

На сайте Silk Road, который был закрыт в 2013 году после ареста Ульбрихта, продавались наркотики, поддельные документы, хакерское оборудование и другие запрещенные товары.

Сайт был доступен через защищенную сеть Tor, а товары можно было приобрести за биткоины — в то время криптовалюта только набирала популярность, и Silk Road был одним из немногих мест, где ее активно использовали.

Это также была одна из крупнейших торговых площадок в даркнете, а оборот сайта, по данным американских властей, составлял более 200 млн долларов.

На суде Ульбрихт говорил, что создал сайт в виде эксперимента, передав впоследствии управление другим людям, и не получал за него прибыли. "Я хотел дать людям возможность делать выбор в своей жизни и иметь конфиденциальность и анонимность", — говорил он на слушаниях.

После вынесения вердикта присяжных Ульбрихт обратился к судье федерального суда Манхэттена Кэтрин Форрест с просьбой не назначать пожизненный срок. "Я знаю, что вы должны забрать мои зрелые годы, — говорил он. — Но, пожалуйста, оставьте мне мою старость".

Форрест осталась непреклонна и заявила, оглашая приговор, что Ульбрихт "ничем не лучше любого другого наркоторговца".

Трамп ранее намекал, что может смягчить приговор Ульбрихту после вступления в должность. За его освобождение выступала Либертарианская партия, которая заявляла, что дело Ульбрихта является примером злоупотребления властью.

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