В Николаеве и Сумах пять человек пострадали в результате удара российских беспилотников

По меньшей мере пять человек пострадали в результате атаки российских беспилотников на Николаев и Сумы в ночь на 22 января, сообщили региональные власти.

Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким рассказал, что столица региона была атакована дронами типа "Шахед". В результате падения обломков возникли шесть пожаров. Повреждены многоквартирные и частные дома, административное здание и учреждение здравоохранения.

В Николаеве ранения получили 59-летний мужчина и 74-летняя женщина, которую госпитализировали в тяжелом состоянии.

В результате атаки по Сумам повреждены около 20 частных домов, пишет "Суспільне". Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает о 13 пострадавших строениях. По данным местных властей, ранен 5-летний ребенок, еще у двух взрослых "острая реакция на стресс".

Воздушные силы ВСУ в своей ежедневной сводке сообщили, что в ночь на среду Россия атаковала Украину 99 беспилотниками. По словам украинских военных, 65 дронов были сбиты, еще 30 не достигли цели.

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