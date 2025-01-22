В Италии критикуют правительство Мелони за решение освободить разыскиваемого МУС ливийского генерала

В Италии правительство Джорджи Мелони столкнулось с негативной реакцией после того, как оно освободило ливийского генерала, разыскиваемого Международным уголовным судом (МУС) за военные преступления. Об этом сообщает POLITICO.

Глава судебной полиции Ливии Наджим Осема Альмасри Хабиш обвиняется судом в Гааге в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных в тюрьме под Триполи, где содержались мигранты.

Он был арестован в воскресенье, 19 января, в Турине, куда приехал посмотреть футбольный матч "Ювентуса", на основании выданного МУС ордера на арест. Его арест приветствовали благотворительные организации по спасению мигрантов и правозащитные группы, которые заявили, что это поможет положить конец безнаказанности за нарушения прав человека в Ливии.

Однако итальянский суд постановил, что прокуроры допустили процессуальную ошибку, и во вторник, 21 января, освободил Хабиша. По словам представителя ливийского правительства, он был репатриирован в Ливию на итальянском правительственном самолете.

Оппозиционные партии и правозащитные группы осудили освобождение как "лицемерное" и "скандальное". POLITICO напоминает, что Италия является одним из основателей МУС, а договор о его создании был подписан в Риме в 1998 году. Все государства-участники Римского статута обязаны арестовывать и передавать разыскиваемых лиц в МУС для суда.

Правительство Мелони полагается на сотрудничество с ливийским правительством, чтобы блокировать поток мигрантов через Средиземное море. Благодаря работе Рима с правительствами государств на севере Африки, с берегов которых обычно отправляются лодки, количество прибывающих лодок в 2024 году снизилось более чем на 60%.

Апелляционный суд Рима признал арест "незаконным", поскольку не были проведены консультации с Министерством юстиции. "В результате условия для подтверждения не соблюдены, и, следовательно, запрос, направленный на применение меры пресечения, приводит к немедленному освобождению арестованного", - говорится в постановлении суда, о котором сообщило информационное агентство ANSA.

Бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци потребовал от министра юстиции объяснений: "Премьер-министр заявила, что хочет охотиться на торговцев людьми по всему миру. Вчера у нее был один, которого МУС определил как опасного преступника, а вы освободили его и отправили обратно в Триполи на правительственном самолете. Мне одному кажется, что это безумие, или это поведение лицемерного и непристойного правительства?"

Офис Мелони не ответил на просьбу POLITICO о комментарии.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !