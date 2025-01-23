Месть за санкции. Politico изучило перехваченные звонки и документы о направленной миграции из Беларуси

Массовое прибытие выходцев с Ближнего Востока на границу Беларуси с ЕС в 2021 году было спланированной операцией режима Александра Лукашенко, ставшей ответом на критику Европы после президентских выборов, прошедших в стране годом ранее, и посадки в Минске самолета Ryanair с оппозиционным блогером Романом Протасевич на борту. Об этом пишет Politico, в распоряжении которого оказались перехваченные разговоры белорусских официальных лиц и руководителей турфирм, а также другие документы, переданные бывшими сотрудниками местных правоохранительных структур.

Когда ЕС ввел санкции против Беларуси за посадку Ryanair в минском аэропорту под надуманным предлогом и последующий арест Протасевича, Лукашенко заявил, что в ответ прекратит "сдерживать" поток мигрантов, стремящихся попасть в Евросоюз через белорусскую территорию. Однако изученные Politico документы, среди которых реклама туров в Ираке, заявки турфирм в МИД Беларуси о предоставлении виз и переписка турагентов с гостиницами, свидетельствуют, что официальный Минск, напротив, лишь стимулировал приезд выходцев с Ближнего Востока.

"Туризм"

Хотя они получали визы разных типов, от деловых поездок и туризма до лечения и охоты, многие мигранты сообщали, что неофициально им обещали "легкий переход" границы с ЕС. Стоимость туров варьировалась от 6 до 15 тысяч долларов и включала в себя билеты на перелет авиакомпаниями Fly Baghdad, Iraqi Airways и Belavia. После прибытия представители турфирм отвозили людей в гостиницы, принадлежащие Управлению делами президента Беларуси.

Судя по изученным Politico снимкам, как минимум часть выходцев с Ближнего Востока действительно занималась туризмом: они ходили на экскурсии, посещали спа-отели и развлекательные заведения. При этом в одном из перехваченных телефонных разговоров замдиректора турфирмы "Оскартур" Дмитрий Коробов отмечал, что многие иракцы приезжали без багажа и "бросали" свои документы, чтобы их было невозможно опознать, а обратные рейсы летели "полупустые".

Когда в июне 2021 года западные журналисты стали писать о непривычно большом числе иностранцев на улицах Минска, связывая их прибытие с государственной турфирмой "Центркурорт", его замдиректора Алексей Стрельченко звонил Коробову и спрашивал, что нужно сообщать "начальству" о случаях побегов. "Ни один из этих случаев не может быть связан с нами, верно?", — уточнял Стрельченко. Коробов в ответ заверил, что ситуация под контролем, а милиция уже ищет нескольких сбежавших иностранцев.

"Было много новостей о том, что "Центркурорт" занимается торговлей нелегалами, поэтому им "сверху" дали указание прекратить эту работу… Нам сообщили об этом только вчера, а теперь мы перерабатываем заявки [на визы]", — говорил Коробов в другом перехваченном разговоре. Позже визовые приглашения стали оформлять в том числе через Россию, откуда мигранты далее ехали в Беларусь.

По данным организации BelPol, объединяющих бывших сотрудников белорусских силовых структур, выступивших против Лукашенко, операция по созданию миграционного кризиса разрабатывалась с весны по осень 2021 года. Поначалу, пишет Politico, Минск просто "закрывал глаза" на случаи незаконного пересечения границы и даже ловил нелегалов, передавая их турфирмам (это подтверждают и некоторые перехваченные звонки Коробова). Белорусские власти не помогали мигрантам, но и не наказывали их строго, одновременно наблюдая за реакцией Польши и стран Балтии.

Инструментализация

Со временем таких случаев стало больше — и о них стало известно в том числе в Ираке и других странах Ближнего Востока, откуда в Беларусь стали все активнее прибывать "туристы". Уже осенью 2021 года белорусские власти стали направлять их в сторону границ с ЕС — по словам пяти действующих пограничников и трех сотрудников МВД страны, говоривших с Politico на условиях анонимности, в соответствии с личным распоряжением Лукашенко.

"Были выбраны несколько сотрудников, которые должны были обеспечить беспрепятственный проход мигрантов и сопровождающих их лиц к государственной границе", — рассказал один из собеседников издания об инструкциях, которые получил тогда от своего руководства. Остальным пограничникам, по его словам, приказали не совершать "ненужных" действий. "Проще говоря, правило было таким: если видишь мигрантов, отвернись и сделай вид, будто их нет. За это не будет никакого наказания", — говорит источник.

"Сначала не было никакой структуры — они просто неорганизованно рвались вперед. Позже, когда схема была отработана, их действия стали более расчетливыми. Несколько сопровождающих в форме. Небольшие группы от пяти до 15 человек. Все они начали приносить лестницы и ножницы по металлу, носить качественную зимнюю одежду", — вспоминает другой пограничник в разговоре с журналистами.

В случае неудачи, по словам источников Politico, группы меняли тактику: например, некоторые мигранты действовали как "приманка", пока другие пытались пересечь границу в другом месте. Когда пограничники из Польши и стран Балтии заблокировали границу, тысячи мигрантов оказались в ловушке. "Если они решали вернуться, белорусская сторона их задерживала и обращалась с ними как с животными. Любого, кто пытался вернуться, тащили обратно к границе — и избивали", — рассказал журналистам один из белорусских пограничников.

"Это месть Лукашенко за введение санкций. Это будет продолжаться до тех пор, пока ЕС будет реагировать на все ужасы в Беларуси", — считает один из собеседников Politico. Он подчеркнул, что операция не завершена, но изменилась: теперь акцент делают на "качестве, а не количестве".

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