"Би-би-си" и "Медиазона" установили имена более 90 тысяч российских военных, погибших в ходе войны в Украине

Журналисты "Русской службы Би-би-си" и "Медиазоны" вместе с командой волонтеров к 24 января установили по открытым источникам имена 90 019 российских военных, погибших в ходе полномасштабного вторжения в Украину. За последние две недели, начиная с 10 января, журналисты и волонтеры установили имена 1964 человек

Как сообщает "Русская служба Би-би-си", 23% всех погибших — это люди, подписавшие контракт с Минобороны РФ уже после начала войны. 17% всех известных погибших — заключенные, уехавшие на войну из колоний, 12% — мобилизованные.

17% установленных погибших — кадровые военные. В списке журналистов девять генералов и 500 военных в звании от подполковника и выше.

Больше всего погибших, по состоянию на 24 января, было в Башкортостане, отмечают авторы исследования. Власти и СМИ этого региона сообщили о гибели в общей сложности 3932 человек.

Реальные потери, отмечает "Би-би-си", выше, поскольку анализ журналистов может охватывать от 45% до 65% от реального числа погибших.

"С учетом приведенной выше оценки, реальное число погибших с российской стороны может быть в диапазоне от 138 500 до 200 000 человек", — отметили журналисты.

"Медуза" в июле 2024 года оценивала общее число россиян, погибших в ходе полномасштабного вторжения в Украину, в 120 тысяч человек.

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