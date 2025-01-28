Войска РФ атаковали Украину дронами. В Киевской области под удар попал музей ретроавтомобилей из коллекции Януковича

В ночь на вторник, 28 января, вооруженные силы РФ атаковали регионы Украины ударными беспилотниками типа "Шахед".

В Киевской области из-за падения обломков БПЛА поврежден музей ретроавтомобилей, сообщил глава областной военной администрации Николай Калашник. По его словам, возник пожар на площади 600 квадратных метров. В результате возгорания в ангаре уничтожены девять транспортных средств и 27 получили повреждения.

Глава Киевской области не уточнил, где именно расположен музей. Судя по фотографиям, опубликованным в его телеграм-канале, это музей ретроавтомобилей в Межигорье, бывшей резиденции четвертого президента Украины Виктора Януковича под Вышгородом. Элементы кровли на фотографиях сгоревшего ангара совпадают с элементами кровли на прежних снимках музея. Музей ретроавтомобилей создали в 2014 году на основе коллекции автомобилей Януковича.

Глава администрации Киевской области сообщил, что в результате атаки российских дронов в трех районах области повреждены два частных дома, три нежилых помещения и три автомобиля. Раненых нет.

В Харькове под удар российского беспилотника попало гражданское предприятие в Новобаварском районе, по предварительной информации, это цех по обработке дерева, сообщил "Суспiльне" глава городского департамента чрезвычайных ситуаций Богдан Гладких. По его словам, в результате попадания дрона поврежден газопровод, возник пожар на площади 1500 квадратных метров. Также повреждены помещения соседних предприятий, сгорели два автомобиля. У двух местных жителей, по словам Гладких, острая реакция на стресс.

В Одессе в результате атаки беспилотников повреждены жилые дома, сообщил глава города Геннадий Труханов. Судя по фото Труханова, в одном из домов повреждены балконы.

По данным ГСЧС Украины, в Одессе выбило окна в трех девятиэтажных жилых домах, в 20-этажном доме повреждена квартира, сгорели 10 легковых автомобилей. В Одессе, по данным спасателей, ранены четыре человека.

В Умани Черкасской области поврежден объект инфраструктуры, рассказала глава Умани Ирина Плетнева в беседе с "Суспiльне". Из сообщения главы города в фейсбуке следует, что возникли перебои с подачей электроэнергии и теплоснабжением. Глава областной военной администрации Игорь Табурец уточнил, что люди не пострадали.

В Чернигове в результате падения сбитого "Шахеда" частично разрушены два частных дома, сообщил начальник городской военной администрации Дмитрий Брижинский. По его словам, пострадавших нет.

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