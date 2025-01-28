Премьер Сербии Вучевич ушел в отставку: в стране протесты после трагедии в городе Нови-Сад

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич объявил об отставке на фоне непрекращающихся в стране протестов после обрушения бетонного навеса над входом в здание железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад под Белградом.

"После события в Нови-Саде я принял бесповоротное решение уйти в отставку. Сегодня утром у меня был долгий разговор с президентом, он принял мое решение, мои аргументы", - заявил Вучевич во вторник, 28 января, на пресс-конференции в Белграде.

Вучевич сообщил также, что решение было принято им после произошедшего накануне ранения одной из студенток в ходе протестов. "Сегодня утром, когда я проснулся, я увидел новости из Нови-Сада о том, что произошло физическое столкновение, в результате которого была ранена студентка, молодая женщина", - написал сербский премьер, добавил, что ожидает ареста виновных в случившемся.

Вместе с тем Вучевич отметил, что не может "оправдать эти протесты, блокады, нападения, террор против учеников, которые хотят ходить в школу, оскорбления, унижения родителей", назвав происходящее в Сербии "катастрофой для общества". "Пройдет немного времени, и те, кто это сделал, пожалеют об этом", - заявил он на пресс-конференции, подчеркнув, что принял такое решение, "чтобы не усложнять ситуацию".

В день "генеральной забастовки" 24 января тысячи студентов и школьников в очередной раз вышли на улицы Белграда, призывая привлечь к политической и уголовной ответственности виновных в обрушении фрагмента крыши на здании железнодорожного вокзала в Нови-Саде.

Протестующие несли транспаранты с надписями: "Генеральная забастовка", "Перемены придут вместе с нами", "Система лжет вам" и другими подобными лозунгами. Многочисленные магазины и кафе в сербской столице остались закрытыми, присоединившись к протестам. Во многих школах были отменены занятия, поскольку учителя поддержали акцию, а многие родители оставили детей дома. Закрыты были также театры и кино. Протесты в Белграде продолжились и в последующие дни.

Обрушение кровли вокзала в городе Нови-Сад

1 ноября на недавно отремонтированном здании центрального железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад обрушился бетонный навес. Жертвами стали 15 человек в возрасте от шести до 74 лет.

Вскоре после трагического события в Белграде начались протесты, с течением времени распространившиеся на другие города Сербии. Их участники призывали не дать ответственным уйти от наказания. Среди требований протестующих, в частности, отставка премьер-министра Сербии, а также мэра Нови-Сада.

Протестующие в Сербии считают причиной трагедии в Нови-Саде коррупцию и раздачу заказов на строительство родственникам. Строительством вокзала в Нови-Саде занималось китайское предприятие, прокладывающее на этом отрезке железнодорожную ветку между Белградом и Будапештом.

Между тем президент Сербии Александар Вучич ранее заявил, что протесты его не волнуют. "Я хочу быть с вами откровенным. Мне, собственно, все равно. Можете делать, что хотите", - цитировало его агентство AFP.

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