Дания разрешила работы по сохранению "Северного потока - 2"

На открытых концах трубы СП-2 будут установлены заглушки, чтобы предотвратить дальнейшую утечку газа и заполнение водой. В поврежденной нитке газопровода все еще остается большое количество газа.

Власти Дании разрешили оператору газопровода "Северный поток - 2" провести работы по его сохранению. Во вторник, 28 января, датское энергетическое агентство выдало соответствующее разрешение швейцарской дочерней компании "Газпрома" Nord Stream 2 AG.

На открытых концах трубы будут установлены специальные заглушки, которые должны предотвратить дальнейшую утечку газа и заполнение трубопровода водой. После этого концы будут покрыты щебнем и бетонными утяжелителями. Работы запланированы на второй и третий кварталы 2025 года и, как ожидается, займут 2-3 недели.

Как отмечается в заявлении ведомства, поврежденная нитка газопровода - А - все еще содержит большое количество природного газа. Вторая нитка - B - в результате диверсии не пострадала и полностью заполнена.

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