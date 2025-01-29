Суд в США приостановил указ Трампа о заморозке грантов

Суд в Вашингтоне во вторник, 28 января, временно заблокировал распоряжение администрации президента США Дональда Трампа о заморозке всех федеральных грантов и других видов государственной помощи, сообщает телеканал CNN. Незадолго до вступления в силу указания Офиса по управлению и бюджету (OMB) судья Лорен Алихан наложила на его исполнение временный запрет, тем самым удовлетворив иск нескольких правозащитных групп, представляющих НКО, владельцев малого бизнеса и специалистов в области здравоохранения.

Судья обосновала свое решение тем, что у распоряжения Белого дома "есть риск непоправимого ущерба". "Правительство не знает всего объема программ, которые будут подлежать заморозке", - также констатировала судья.

По данным американских СМИ, решение Трампа затрагивает, среди прочего, университетские гранты, кредиты для малого бизнеса, проекты по защите окружающей среды, поддержке гендерного разнообразия. Приостановку всех федеральных программ помощи в Белом доме объяснили необходимостью проверить, насколько эти программы соответствуют приоритетам политики Трампа.

Следующее судебное заседание назначено на 3 февраля. До тех пор администрация Трампа не может приостановить выплаты в рамках программ госпомощи, уже одобренных Конгрессом США, постановила судья.

Приостановка помощи другим странам

Госсекретарь Марко Рубио 25 января издал распоряжение, замораживающее на 90 дней выплаты по большинству существующих грантов на иностранную помощь и приостанавливающее выделение новых грантов. Ранее президент США Дональд Трамп поручил проверить, соответствует ли распределение этих средств его внешнеполитическому курсу.

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