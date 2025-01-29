Роман Абрамович, возможно, должен Великобритании миллиард фунтов стерлингов неуплаченных налогов — расследование Би-би-си

Российский миллиардер Роман Абрамович, возможно, должен до 1 млрд фунтов стерлингов Великобритании после неудачной попытки избежать уплаты налогов на инвестиции в хедж-фонды, следует из документов, которые изучила Би-би-си.

Это перевод расследования корреспондентов Би-би-си, оригинал которого на английском языке можно прочитать здесь.

Согласно утекшим документам, инвестиции на сумму 6 млрд долларов США были проведены через компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах. Но, судя по имеющейся информации, управление этими компаниями осуществлялось из Великобритании, так что они должны были облагаться налогом в этой стране.

Часть денег, которые использовались для финансирования футбольного клуба "Челси", когда им владел Абрамович, можно отследить по компаниям, которые были вовлечены в схему уклонения от уплаты налогов, обнаружили Би-би-си и Бюро журналистских расследований (TBIJ).

Адвокаты Абрамовича заявили, что он "всегда обращался за независимым профессиональным советом к экспертам по налогам и законам" и "поступал согласно полученным рекомендациям".

Миллиардер отрицает, что он знал что-либо о неуплаченных налогах или что он лично несет какую бы то ни было ответственность за эти неуплаченные налоги.

Лейборист Джо Пауэлл, который руководит парламентской группой по справедливому налогообложению, призвал Управление по налогам и таможенным сборам Великобритании "незамедлительно" провести расследование, чтобы взыскать "очень значительную сумму денег, которые можно было бы инвестировать в государственные услуги".

В центре схемы находился Евгений Швидлер, бывший директор ФК "Челси" и бизнесмен-миллиардер, который сейчас оспаривает решение правительства Великобритании наложить на него санкции из-за тесных связей с Абрамовичем.

Швиндлер переехал в США после полномасштабного вторжения России в Украину, но с 2004 по 2022 год он жил в Великобритании. Бизнесмен владеет недвижимостью в Лондоне и графстве Суррей.

Как сказала Би-би-си эксперт по налогам, то, что Швидлер принимал стратегические решения об инвестициях, находясь в Великобритании, а не на Британских Виргинских островах — "довольно очевидное доказательство" в пользу того, что компании должны были платить налоги в Великобритании.

Адвокаты Швидлера заявили, что журналисты Би-би-си берут за основу "конфиденциальные документы о бизнесе, которые показывают не полную картину", и что "делают серьезные и ошибочные выводы о поведении господина Швидлера".

По словам юристов, "структура инвестиций" была "предметом очень аккуратного и детализированного налогового планирования, произведенного при участии и по советам ведущих налоговых консультантов".

Схему с инвестициями в хедж-фонды Абрамовича удалось раскрыть благодаря большой утечке данных (тысячи файлов и электронных писем) кипрской компании, которая занималась управлением бизнес-империей Абрамовича. Би-би-си и Бюро журналистских расследований изучают эти данные уже больше года.

Би-би-си и медиа-партнеры корпорации, в том числе газета Guardian, рассказывают об утекших данных в рамках проекта Cyprus Confidential. Во вторник 28 января Би-би-си раскрыли, как Абрамович уклонился от уплаты миллионов налога на добавленную стоимость при покупке и эксплуатации суперъяхт.

Утекшие документы показывают, как Абрамович инвестировал значительную часть состояния, которое он приобрел в 1990-е годы. Он вложил деньги в компанию Keygrove Holdings Ltd, зарегистрированную на Британских Виргинских островах.

Сеть компаний, зарегистрированных в той же юрисдикции и принадлежащих Keygrove, инвестировала полученные деньги (до 6 млрд долларов США в период между концом 1990-х и началом 2020-х) в западные хедж-фонды, следует из утекших документов.

Эти инвестиции принесли Абрамовичу, согласно оценкам, 3,8 млрд долларов на протяжении двух десятилетий. Судя по всему, схема с использованием компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах (где нет налога на корпоративную прибыль), построена таким образом, чтобы платить как можно меньше налогов.

"Полная власть"

Нет ничего необычного в том, что компании вполне законно избегают уплаты налогов на прибыль, используя другие компании, зарегистрированные в так называемых налоговых гаванях. Но управление и контроль над компаниями, вовлеченными в подобные схемы, должны осуществляться из тех юрисдикций, в которых они зарегистрированы.

Если стратегические решения в компании принимает кто-то, кто находится в Великобритании, прибыль должна облагаться налогом так, как если бы это была британская компания.

Из утекших документов видно, как директора компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, передали Швидлеру широкие полномочия по управлению ими. Швидлер в то время жил в Великобритании; он получил британское гражданство в 2010 году.

Би-би-си изучила "генеральные доверенности", датированные периодом между 2004 и 2008 годами, которые дали Швидлеру "насколько возможно широкие полномочия" и "полную власть делать все что угодно" в отношении инвестиционных компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах.

С 2008 года Швидлер, судя по всему, был уполномочен управлять инвестициями компании Keygrove, которая владела компаниями на Британских Виргинских островах, через другую компанию.

Компания Millennium Capital Ventures Ltd, которой косвенно владела жена Швидлера и директором которой он стал в 2000 году, стала менеджером инвестиций Keygrove. Ей была дана "полная власть и полномочия по надзору и управлению" инвестициями активов "без предварительной консультации с клиентом".

"Веское доказательство"

Другие доказательства центральной роли Швидлера в принятии решений об инвестициях в компаниях, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, стали доступны, когда в сентябре 2023 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (US Securities and Exchange Commission, SEC) подала в суд на фирму из Нью-Йорка под названием Concord Management.

Согласно иску SEC, у Concord был только один клиент (с тех пор этого клиента идентифицировали как Романа Абрамовича). Компания консультировала миллиардера по вопросам инвестиций для его компаний на Британских Виргинских островах.

В иске фигурирует "Человек B" — "давний близкий соратник" Абрамовича, который "принимал решения об инвестициях" для Абрамовича.

Он, согласно иску, был "контактным лицом для получения советов об инвестициях" и "для принятия или передачи решений о том, стоит ли совершать рекомендуемые транзакции".

При помощи утекших документов Би-би-си определила, что "Человек Б" — это Евгений Швидлер.

Судя по всему, Швидлер принимал решения, описанные SEC, управлял инвестициями Абрамовича и контролировал их, будучи в Великобритании, а не на Британских Виргинских островах.

Как сказала Би-би-си специалист по налогам Рита де ле Фериа, свидетельства того, что резидент Великобритании (каким был Швиндлер) принимал "стратегически важные решения" об инвестициях хедж-фондов, — это "ясный индикатор", что гигантская прибыль должна была облагаться налогом в Великобритании.

"Я думаю, это довольно веское доказательство. Это, опять же, будет сильным аргументом в пользу того, что реальное управление компанией происходило не с Британских Виргинских островов", — сказала она.

Адвокаты Швидлера заявили, что "не может идти никакой речи о том, что господин Швидлер, осознанно или по небрежности, был вовлечен в нелегальные схемы по уклонению от уплаты налогов".

Адвокаты Абрамовича заявили, что Абрамович не только получал профессиональные советы по вопросам налогов, но и "ожидал, что за подобными советами обращаются" ответственные за управление связанными с ним компаниями.

Из утекших документов также видно, как значительные суммы из необлагаемой налогом прибыли от инвестиций хедж-фондов Абрамовича прошли через сеть компаний миллиардера, прежде чем попасть в ФК "Челси".

Инвестиции хедж-фондов перетекали обратно в его компании на Британских Виргинских островах и затем в Keygrove, их родительскую компанию.

Keygrove потом давал деньги в долг другим компаниям в сети Абрамовича, которые, в свою очередь, одалживали средства Camberley International Investments Ltd — компании, созданной для финансирования ФК "Челси".

К 2021 году, когда "Челси" выиграл Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Суперкубок УЕФА, можно проследить путь сотен миллионов долларов, данных в долг футбольному клубу, от компаний, которые получили выгоду из необлагаемых налогом инвестиций хедж-фондов Абрамовича.

Как Би-би-си подсчитала возможную задолженность

Если бы Управление по налогам и таможенным сборам Великобритании провело расследование, насколько большим мог бы оказаться долг Абрамовича или вовлеченных в схему компаний?

Журналисты Би-би-си оценили прибыль, полученную с 1999 по 2018 год инвестиционными компаниями с Британских Виргинских островов.

В утекших документах есть только полная отчетность компаний, которые инвестировали в хедж-фонды с 2013 по 2018 год.

Но мы можем оценить, сколько денег, скорее всего, компании заработали за весь период, если посмотрим на их "резервы доходов". Это прибыль, которую бизнес оставляет себе, а не выплачивает акционерам. К концу 2018 года резервы доходов этих компаний составили 3,8 млрд долларов.

Если применить исторический налог на корпоративную прибыль в Великобритании и курс обмена валют к резервам до 2012 года включительно и годовой прибыли до 2018-го, потенциальная налоговая задолженность составит более чем 500 млн фунтов стерлингов.

Но Управление по налогам и таможенным сборам в случае расследования может также наложить пени за просрочку платежей и штрафы за неуведомление властей.

Если налоговая служба придет к выводу, что те, кто был в ответе за уплату налогов, знали об уклонении, но не проинформировал службу, — или они не знали, то общая сумма может варьироваться от почти 700 млн до более чем 1 млрд фунтов стерлингов.

Есть вероятность, что не все налоги на прибыль получится взыскать, так как налоговая служба может вести расследование последних 20 лет максимум.

Впрочем, расчеты Би-би-си, скорее всего, занижают сумму возможного долга, потому что мы применили минимальную ставку налога на прибыль для периода между 1999 и 2012 годами. Кроме того, возможно, что в этот период из компаний была извлечена прибыль, которую мы не включили в наши расчеты.

В любом случае, налоговый долг Абрамовича может значительно превысить счет в 653 млн фунтов стерлингов, который был выставлен бывшему директору "Формулы-1" Берни Экклстоуну в 2023 году.

Замороженные миллиарды

После вторжения России в Украину правительство Великобритании позволило Абрамовичу продать "Челси" Тодду Бели при условии, что 2,5 млрд фунтов стерлингов от продажи будут пожертвованы благотворительным организациям, которые помогают пострадавшим от войны в Украине.

Почти три года спустя эта сумма все еще заморожена на счете в банке Barclays, по слухам, из-за разногласий о том, как именно эти деньги должны быть потрачены. Абрамович якобы хочет, чтобы деньги пошли на благо "всем жертвам" войны, тогда как правительство Великобритании настаивает, что их надо тратить только на гуманитарную помощь Украине.

Как показывает расследование Би-би-си, денег от бывшего владельца "Челси" ожидают не только украинцы, но и британские налогоплательщики.

Cyprus Confidential — это международное расследование того, как кипрские фирмы предоставляли корпоративные и финансовые услуги соратникам Владимира Путина. Проектом, запущенным в 2023 году, руководит Международный консорциум журналистов-расследователей.

Среди медиа-партнеров проекта — британская газета Guardian, отдел расследований Paper Trail Media, итальянская газета L'Espresso, Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) и Бюро журналистских расследований.

Репортеры Бюро журналистских расследований — Саймон Лок и Элеанор Роуз.

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