"Его будто снесли бульдозером". Вернувшись на север Газы, палестинцы обнаруживают руины на месте своих домов

После того, как Израиль открыл блокпосты в секторе Газа, на север анклава вернулись сотни тысяч палестинцев. Оказавшись дома, они испытывают смешанные эмоции: это и радость возвращения, и отчаяние, вызванное масштабными разрушениями. Некоторые палестинцы возвращаются обратно в центральные районы сектора из-за лучших условий для жизни.

В первые два дня открытия пропускных пунктов в секторе Газа попасть на север анклава смогли более 376 000 палестинцев, сообщают западные СМИ со ссылкой на Управление ООН по координации гуманитарных вопросов. Преодолев долгий, в большинстве случаев пеший путь домой, жители сектора оказываются в городах, разрушенных войной.

Адхам Бартави, 31-летний житель престижного района Аль-Захра, рассказал Би-би-си, что половины его дома больше нет.

"Он выглядит так, будто его снесли бульдозером — гостиной нет, кухни нет, почти все исчезло. Остались только две комнаты и ванная... Если я уеду сейчас, их могут разграбить", — говорит Бартави.

48-летний Имад Али аз-Зайн из северного города Джабалия рассказывает, что разрушения вокруг "невозможно описать словами". Мужчина обнаружил на месте своего дома руины. Разговор с журналистами застал его во время расчистки места для установки палатки. По его словам, сейчас палестинцы пытаются найти способы, как жить на севере. До начала войны в Джабалии проживало порядка 200 тыс. человек.

"Я был счастлив и пел на обратном пути, но когда я добрался до дома, то был разочарован из-за ужасной сцены, открывшейся мне. Я пожалел, что приехал", — описывает свои чувства Имад Али аз-Зайн.

С начала войны Израиля и ХАМАС в октябре 2023 года большинству из двух миллионов жителей сектора Газа пришлось покинуть свои дома — многие из них проживали на севере анклава, который неоднократно подвергался интенсивным бомбардировкам.

Палестинцы начали массово возвращаться обратно рано утром в понедельник, 27 января. Израиль открыл блокпосты после того, как ХАМАС согласился выдать в течение этой недели шесть заложников, включая израильтянку Арбель Йехуд. Ее освобождение было условием возвращения в северную часть сектора.

"Мы переполнены радостью — мы наконец-то в нашем районе рядом с друзьями и семьей после года жизни на тротуаре и песке", — рассказывает журналистам New York Times 49-летний Раджаб аль-Синдави, продавец секонд-хенда из Газы.

За время войны Синдави успел побывать в городах Рафах, Дейр-эль-Балах и лагере для беженцев Нусейрат. Сейчас он вместе со своей женой и семью детьми остановился в доме родственников в Газе, крупнейшем городе анклава. В их новом доме нет ни воды, ни электричества.

"Наш дом разрушен, и наше будущее тоже", — замечает мужчина.

Многие из палестинцев возвращаются в места полного опустошения. Согласно информации ООН, с октября 2023 года в секторе Газа были повреждены или разрушены около 70% зданий. Большая часть из них находится на севере анклава. На восстановление могут уйти десятилетия.

Сейчас в ХАМАС сообщили, что сектору необходимо 135 тыс. палаток для размещения палестинских семей.

"Мы счастливы снова увидеть свою семью... [но] это также настолько печально, что заставляет плакать — разрушенные дома, обломки, — говорит Би-би-си 44-летняя Сабрин Зану, жительница богатого района на севере сектора. — Люди приезжали сюда просто погулять, потому что здесь красивые пейзажи. А теперь здесь одни руины".

Как сообщает катарский телеканал Al Jazeera, некоторые палестинцы после пересечения блокпостов стали возвращаться обратно в центральную часть анклава. В центральных районах у них есть доступ к воде, еде, а также к работе муниципальных служб.

На севере же они не обнаружили ничего, кроме руин. Телеканал отмечает, что гуманитарная ситуация в Газе и соседних городах создает слишком сложные условия для жизни детей и пожилых людей.

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